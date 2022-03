Presó per al jove que va atropellar mortalment a l'exnovio de la seua parella i per a un altre home que li acompanyava

La jutgessa ha obert la causa, sense perjuí d'ulterior qualificació, per delictes d'homicidi/assassinat i contra la seguretat del trànsit, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Els fets van ocórrer sobre les 18.30 hores del diumenge al carrer Sagunt de Serra (València). Segons va informar la Guàrdia Civil, dos joves de 21 anys havien discutit com a conseqüència del presumpte assetjament i amenaces d'un d'ells -la víctima- a la nóvia del presumpte autor de l'atropellament. La xica havia sigut parella amb anterioritat del primer.

Les investigacions apunten al fet que els dos joves es van citar per a resoldre les seues diferències a Serra. Quan l'actual parella de la jove anava circulant amb el seu vehicle pel nucli urbà, va visualitzar a l'exnovio i va prendre la decisió d'atropellar-lo.

Immediatament, la Policia Local del municipi va acudir al lloc dels fets i va assistir a la víctima, que presentava politraumatisme i va ser atesa pels servicis mèdics del SAMU, que li van realitzar diverses tècniques d'estabilització i li van traslladar a l'Hospital La Fe de València, on va morir en la matinada del dimarts com a conseqüència de les ferides.

La Guàrdia Civil va informar de la detenció del nóvio de la xica com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa, que ha acabat sent consumat, i contra la seguretat del trànsit. No obstant açò, els detinguts i llocs a disposició judicial han sigut dos: la parella i un altre jove que li acompanyava en el vehicle en el moment de l'atropellament mortal i que també ha ingressat a la presó pels mateixos delictes.