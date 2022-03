Aprobado definitivamente el presupuesto con abstención de Vox y el rechazo de PSPV, Compromís y Unides Podem

En la sesión, que ha recuperado su formato totalmente presencial, se ha dado cuenta de la desestimación por cuestiones técnicas de las 35 alegaciones que se han presentado por parte de partidos políticos y sindicatos. La edil de Hacienda, la 'popular' Lidia López, ha explicado que se han rechazado todas las alegaciones "porque ninguna cumplía los preceptos a los que se deben ajustar a esta fase técnica".

"Son los presupuestos más sociales, más expansivos, comprometidos con servicios públicos y de mayor inversión. Son un total de 313 millones, nuestros presupuestos, los de este equipo de gobierno", ha defendido López, quien ha criticado de nuevo que parte de la oposición se niegue a apoyarlos: "Hay muchas propuestas dentro de las cuentas y aún así votan en contra".

En esta línea, instantes previos a la votación final y al cierre de la sesión, el alcalde, Luis Barcala, ha felicitado al equipo de gobierno por la aprobación de las cuentas "más ambiciosas de la historia de la ciudad" y ha criticado la postura del bloque de izquierdas, que ha justificado su voto en contra en la falta de negociación, "incumplimiento" de promesas y que no recogen la crisis energética y humanitaria.

Por contra, Barcala ha recalcado que tiene "obsesión" por "gastar bien el dinero de los alicantinos" y que siente "repelús el despilfarro público". "El tripartito de izquierdas no se sentó con nosotros para tratar un presupuesto en su fase de aprobación inicial", ha asegurado el primer edil, quien ha reprochado a la oposición: "Ustedes saben resolver todos los problemas del mundo hasta cuando les toca hacerlo".

Para finalizar, Barcala ha criticado que PSPV, Compromís y UP "cumplan órdenes" del Botànic que "desgobierna" la Generalitat Valenciana: "Menos mal que no gobiernan en Alicante, siempre vienen con discursos vacíos de contenido y saben lo que siempre le tienen que decir a los demás, es una lástima que cuando le toca no sepan hacerlo".

Por su parte, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ha sostenido que "hoy podemos decir que Alicante cuenta con los presupuestos de la recuperación y de la transformación de la ciudad". "Aprobamos las mayores cuentas de la historia de la ciudad, 40 millones más -14,45%- que el año anterior, pensados para los alicantinos tras los peores momentos de la pandemia", ha indicado Sánchez.

En su intervención, también ha destacado que "todas las áreas suben" y, por tanto, "disponen de herramientas para mejorar su financiación este año". En la misma línea que el PP, ha afeado a parte de la oposición que no apoye estas cuentas y ha pedido su 'sí': "No terminamos de entender el no por el no que practica parte de la oposición, están votando en contra de los mejores presupuestos que puede tener la ciudad", ha zanjado.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha confirmado que su formación no iba a "bloquear" la aprobación de las cuentas pese a que "llegan tarde" y no son los presupuestos que haría si gobernase. También ha recalcado la importancia de poner en marcha los presupuestos, especialmente para el sector servicios, tras los cierres "ilegales" y "arbitrarios" decretados por el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Ximo Puig y "compartidas" por el equipo de gobierno de Alicante.

"La extrema izquierda alicantina ha preferido hacer todo lo posible para tumbar este presupuesto bajo órdenes de Valencia, prefieren anteponer intereses partidistas al de los alicantinos, se han borrado de este presupuesto desde el minuto uno porque su verdadero interés es la ingobernabilidad de la ciudad", ha indicado.

"AL MARGEN DE LAS CRISIS"

En su intervención, PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV han afeado al equipo de gobierno de Alicante que se quede "al margen" de la crisis humanitaria, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, y también de la energética por la subida de los precios de la gasolina, la luz y el gas. Al mismo tiempo, consideran que son unas cuentas que se han aprobado "sin escuchar" y "sin consenso" con el resto de formaciones.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha explicado que el partido vota en contra por las políticas que devuelven a la ciudad "a los años oscuros del PP" y ha reiterado que Alicante "necesita una ordenanza de convivencia, no de la vergüenza". Además, ha remarcado, a su juicio, la "falta de promesas" por parte de Barcala sobre que las cuentas se iban a aprobar "antes de 2021" y ha afeado que "cien millones de los alicantinos se queden en los bancos".

El portavoz de Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha indicado que el alcalde ha incumplido la promesa plenaria de convocar al Consejo Social antes de la aprobación de los presupuestos. "Unas cuentas que llegan con tres meses de retraso y que vienen desfasadas por la crisis energética y humanitaria, y ante eso, el alcalde del silencio no dice nada", ha indicado.

Asimismo, ha recriminado a Barcala que "se sume" a los discursos de las "competencias impropias" y "ahora no haya una respuesta de la ciudad a las consecuencias de la guerra": "Vamos con retraso, aunque ya sabemos que a ustedes las personas vulnerables no les interesan nada", ha añadido López, quien ha terminado su intervención con una mención a la "degradación de los barrios y el abandono de las partidas rurales".

El concejal del PSPV Miguel Millana ha sostenido que el equipo de gobierno ha realizado una negociación "sin voluntad" para los presupuestos porque "nos hace todos los años una escenificación de voluntad, de escenario negociador del cual se aparta rápidamente para luego, cuando se llega a acuerdos, no cumplirlos sin ninguna misericordia".

Así, Millana ha reprochado a Barcala que el año pasado el PSPV se abstuvo en la aprobación de los presupuestos porque "veíamos un atisbo de luz y que había partidas para ayudar" pero han sido "muy pequeñas y muy lejanas de las que nosotros planteábamos para ayudar a la recuperación económica".

Por último, ha señalado que "no hay gestión eficiente cuando se queda un 25% del presupuesto sin gastar, ni se incumplen algunos acuerdos plenarios". "Usted nos deja como idiotas porque creemos que van a cumplir sus compromisos, por lo que le pido reflexión a usted y a su equipo de gobierno", ha zanjado.