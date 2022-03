Carmen Borrego es la protagonista de este miércoles de la revista Diez Minutos. La hija menor de María Teresa Campos da una exclusiva en la que habla de detalles de su vida hasta ahora desconocidos y de la actualidad de su familia.

Una entrevista concedida a Kiko Hernández, compañero de Sálvame, y que deja titulares tan llamativos como los de la portada: "He ganado más de 8 millones de euros y me los he gastado", asegura sobre la cantidad que ha ganado a lo largo de su carrera. Y reconoce que el dinero se ha ido por un motivo: "He sido muy caprichosa".

De hecho, apunta a otra compañera de la televisión cuando habla de la persona que más daño le ha hecho. "La persona que ha sido más dura conmigo se llama María Patiño. Me ha acusado de cosas que yo me he sentido muy mal. Ahora tenemos buenísima relación, pero me ha hecho mucho daño. Acusar a una persona de estafadora... pues es jodido", reconoce.

Sobre su familia, cuenta: "Pero para mí es importante haberme reconciliado (con Terelu). Mi madre no se merece que a estas alturas estemos peleándonos", asegura. "Terelu y yo ahora estamos muy bien, aunque después de los problemas que hemos tenido aún no está siendo lo mismo que antes. Poco a poco. Lo vamos a conseguir seguro... Las dos estamos muy contentas de que esta mierda se haya acabado, no nos ha beneficiado a ninguna, e incluyo a Alejandra".

Precisamente sobre su hermana cuenta: "Últimamente, tiene muchos momentos de debilidad. Y me cuesta ver a Terelu débil... La veo más triste. No veo a mi hermana feliz".

En cuanto a su madre, comenta: "Está fenomenal. Lo que pasa es que hay épocas que está más decaída. Se ha encerrado en ella misma y eso no le beneficia".