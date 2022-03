Matías Roure se emociona con un regalo en 'First dates'... que no era para él

En ocasiones, los comensales que acuden a First dates en busca del amor llevan a su cita un regalo con el objetivo de agasajarla y comenzar a conquistarla desde el primer momento.

Esa fue la intención de Pedro este martes en el programa de Cuatro, ya que acudió al restaurante más famoso de la televisión con un obsequio para Raquel, la mujer con la que iba a cenar.

"Soy muy detallista, no me hace falta esperar a una fecha indiada para tener un detalle con mi pareja. No tiene que ser un 14 de febrero, puede ser un 20 de mayo tranquilamente y presentarme con un ramo de flores", admitió el madrileño.

Pero lo que llevó a Firts dates fue un árbol realizado con hilo de cobre "hecho a mano por mí", le contó el vigilante a Carlos Sobera. No obstante, lo que no se podían esperar ni Pedro ni el presentador fue la reacción de Matías Roure.

Pedro, Carlos Sobera y Matías Roure, en ‘First dates’. MEDIASET

El barman les confesó que "esto lo hacía mi abuela también con hilo de cobre y ponía gotitas de cristal que, cuando se secaban, parecían hojas. Eso es arte, tal cual". Sobera, al verle con lágrimas en los ojos, exclamó: "¡Te has emocionado con tu abuela!".

Su cita fue Raquel, que aseguró en su presentación: "Soy tan coqueta que no puedo salir a la calle sin haberme pintado". Nada más verla, Pedro comentó: "Que chica más maja, me ha gustado".

La madrileña, tras recibir el regalo del vigilante, afirmó que "ha tenido un detalle precioso conmigo nada más iniciar la cita. Me gusta ese tipo de hombres. Muy bien con él".

Al final, Pedro sí que quiso tener una segunda cita con Raquel porque "me ha parecido muy maja y me gustaría seguir conociéndonos". Ella, por su parte, no quiso volver a quedar pese al regalo del inicio de la velada: "No hemos tenido feeling".