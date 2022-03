Alliberada una dona tancada per la seua parella en una vivenda des de la qual demanava auxili a crits

Per a preservar la seguretat de la víctima, atés que la seua parella que es negava a obrir la porta als policies, els agents van accedir per un balcó contigu, mentre que l'home els llançava amenaces de mort, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia.

Els fets van ocórrer sobre les 23.15 hores d'aquest dilluns, en la localitat valenciana de Xirivella, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció de la seguretat ciutadana van ser comissionats per la Sala 091 perquè acudiren a un domicili de la zona, on pel que sembla una dona demanava auxili perquè la seua parella la volia matar.

Immediatament, els agents es van dirigir al lloc i es van entrevistar amb un home que els va manifestar que havia acudit al domicili alertat per la seua amiga, ja que havia rebut diversos missatges de text en els quals li demanava que cridara a la Policia.

Després de conéixer açò, la patrulla va pujar ràpidament a la porta a la vivenda des d'on escoltaven crits d'una dona que demanava ajuda.En cridar a la porta i identificar-se com a policies van escoltar a la xica cridar "no puc obrir la porta, em té tancada, ajudeu-me per favor" i a continuació a un home que manifestava el seu rebuig a obrir.

Els policies, davant la possibilitat de perill per a la dona, van decidir accedir a la vivenda pel balcó contigu del veí, i per a aixó van caminar per un fi mur.

AMENAÇA AMB UN DESTRAL

Mentrestant, una altra patrulla policial es va quedar a la porta de la vivenda per a intentar convéncer al sospitós que obrira, moment en el qual l'home presumptament va començar a amenaçar els agents amb frases com "et partiré el cap amb el destral com intentes obrir", mentre que la víctima cridava que soltara la ferramenta.

Ja a l'interior de la vivenda, els agents van observar a la dona atemorida i a l'home en estat "molt agitat", que va començar a llançar patades i escarafalls cap als agents i que va arribar a provocar un esquinç a la mà dreta d'un dels policies.

Després d'aconseguir reduir al sospitós, els agents van intervenir el destral amb la qual prèviament els hauria amenaçat. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l'àmbit familiar, detenció il·legal i atemptat a agent de l'autoritat. L'arrestat, a qui li consten antecedents policials, ha passat a disposició judicial.