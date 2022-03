Zoe, de 'La isla de las tentaciones', rompe a llorar al confirmar su ruptura con Josué: "Ha habido una infidelidad"

Junto a Alejandro Nieto y Tania, fue una de las parejas que siguieron juntas tras La isla de las tentaciones 4. Sin embargo, parece que, tras una infidelidad por parte de él, el amor se les ha acabado y Zoe y Josué han terminado rompiendo.

"He dejado a Josué", confirmó la barcelonesa en su canal de Mtmad. La joven de 23 años, que conoció a su ya expareja en Mujeres y hombres y viceversa, explicó a sus seguidores que no quería contar nada y prefería dejarlo pasar en un primer momento, pues lo tenía reciente, pero le empezaron a preguntar por redes por culpa de él.

"El señorito es muy impulsivo y me bloqueó en Instagram por un arrebato suyo. Luego le pregunté y me dijo que no quería ver nada de mí", relató en su vídeo. "Pero, siendo personajes públicos, me sentó un poco mal".

"Os pediría que no hagáis más daño del que ya estamos teniendo nosotros", reclamó. "Dejad de mandar mensajitos diciéndome lo que hace o deja de hacer. Me hacéis daño".

"Nuestra relación ha sido una montaña rusa. Nos hemos querido muchísimo, yo nunca me había enamorado tanto", comentó entre lágrimas. "A mí me duele, porque me había imaginado muchísimas cosas con él, pero a veces la vida te enseña que no se puede, aunque no lo quieras ver".

"Sé que mucha gente nos ha tachado de tóxicos y de mil cosas, pero yo sí he sido feliz y por eso seguía luchando", aseguró. "Nunca me he sentido valorada al 100%, pero yo creo que él tampoco. No hemos sabido ninguno querernos bien".

"Aún estamos conviviendo juntos hasta que yo encuentre un piso. La convivencia es buena a días", contó Zoe. "Me hubiera gustado que esto no hubiera pasado nunca".

"Ha habido una infidelidad por su parte [...] He perdonado muchas cosas, pero esta no se puede perdonar", confesó. "He decidido coger el toro por los cuernos y dejarlo, aunque me duela".