Amaia lanzará su nuevo disco, 'Cuando no sé quién soy', el próximo 13 de mayo

Amaia publicará el próximo 13 de mayo Cuando no sé quién soy, su segundo disco, en el que coleccionará una serie de canciones de amor y nostalgia acompañada de nuevos sonidos dentro del género pop.

La ganadora de Operación Triunfo 2017 produce este nuevo disco junto a Alizzz (encargado de la producción de "El Madrileño"), en un trabajo en el que destacará la personalidad y voz de la artista pamplonesa, según ha informado hoy Universal Music en una nota de prensa.

Cuando no sé quién soy incluirá colaboraciones junto a otros artistas como Aitana en La canción que no quiero cantarte, Rojuu en Quiero pero no, o una nueva versión del tema de Los Planetas Santos que yo te pinté.

Para su venta, el nuevo álbum de Amaia podrá adquirirse tanto en plataformas digitales como en ediciones especiales en formato físico, con CDs y vinilos firmados, incluso en casete.

Amaia tiene prevista una gira de presentación con diez fechas anunciadas en Donosti (8 de mayo), Zaragoza (15 de mayo), Sevilla (19 de mayo), Murcia (20 de mayo), Barcelona (3 de junio), Oporto (10 de junio), Tudela (16 de julio), Benidorm (30 de julio), Aranda de Duero (13 de agosto) y Madrid (17 de septiembre).