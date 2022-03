Malú se resiste a contestar las preguntas clásicas de 'La Resistencia': "Es de muy mal gusto hablar de dinero y de lo otro"

La Resistencia recibió este jueves la visita de Malú, que charló con Broncano de su nuevo disco, Mil batallas, y sorteó como pudo las preguntas clásicas del programa de Movistar: Dinero en el banco y sexo en el último mes.

"De pequeña mi madre me dijo que era de muy mal gusto hablar de dinero, no me gusta y me da vergüenza. Y de lo otro... ¡Tampoco!", afirmó la cantante. El presentador insistió en que diera una cifra aproximada sobre el sexo.

"Soy madre y los que lo son saben que se reduce la cosa", admitió entre risas. "Era un trance que había que pasar", señaló el conductor del programa antes de pasar a otras preguntas de la entrevista.

𝗠𝗮𝗹𝘂́ 𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗰𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀 👉🏻👌🏻 💶



Siempre hay una primera vez#LaResistencia @_MaluOficial_ pic.twitter.com/IQ6bvHMLUS — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 24, 2022

Una de las curiosidades que descubrieron es que tanto Malú como Broncano habían cabalgado con la misma yegua en su visita al programa de Bertín Osborne: "Hemos montado el mismo animal, es increíble. Tenemos mucho más en común de lo que pensábamos", destacó el presentador.

Pero uno de los momentos más incómodos que vivió la invitada fue cuando Grison hizo un chiste sobre Camarón de la Isla en el momento que Malú recordó que hacía salto a caballo más joven.

"Cuando mejor montaba y competía era con 15 años. Cuando estaba con el caballo saqué el disco", recordó la cantante. En ese momento, el músico del programa comentó: "Eso le pasó también a Camarón de la Isla".

Malú se mordió el labio para no responderle y Grison se dio cuenta: "Perdona, es que me la has dejado botando...". Broncano confesó que "también he pensado el mismo chiste, pero no lo he hecho".