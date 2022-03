Entrevista | Despistaos: "No tenemos la tentación de hacer reguetón o urbano, sería una marcianada"

Pese a las modas, Despistaos siguen fieles a su sonido, un pop-rock que les ha llevado a ser una de las bandas más relevantes del panorama español de los últimos (casi) veinte años. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Entre medias, un parón de seis años tras el que regresaron con más fuerza en 2019. Ahora presentan su nuevo trabajo, un disco que es ilusión, magia y emoción a partes iguales.

¿Ilusionismo es porque hay que hacer magia para moverse por el complicado mundo de la música? (Risas). Teníamos una canción, que se llama así, y que siempre había estado en la lista de seleccionadas para el disco, pero que, en la última criba, se quedó fuera, porque teníamos muchas. Pero ya habíamos decidido que el álbum se iba a llamar así. Tiene un significado mágico y creemos que, en un momento como el que estamos viviendo, viene muy bien. Así que, aunque la canción se quedó fuera del disco, este sí se quedó con ese nombre.

La carta de presentación es Demasiado tarde, con Cepeda. ¿Alguna vez han pensado eso de: 'ojalá no fuera demasiado tarde'? (Risas) A veces, pero no somos muy de arrepentirnos con las decisiones que tomamos. Tanto las buenas como las malas, porque estas últimas te hacen aprender y te ayudan a mejorar.

"Hemos pasado por momentos de decir: 'no valemos para esto, abandonamos todo'"

Décimo disco. ¿Es todo un logro en los tiempos que corren? Sí. Es una locura, una pasada, y estamos muy orgullosos. Hay muchos grupos que, en muchos más años, sacan menos álbumes. Creemos que hemos hecho diez discos con buenas canciones, y que, por lo general, siempre hay temas que funcionan en cada uno de ellos. Eso se refleja en los conciertos, no nos quedamos solo en Física o química o Cada dos minutos.

¿Cómo se hace para seguir sorprendiendo, pero, a la vez, no perder la esencia? Currando. En la composición de este disco hemos pasado por momentos de decir: 'no valemos para esto, abandonamos todo'. Hubo un momento en nos sorprendimos buscando en Youtube tutoriales de cómo escribir una canción. Estábamos haciendo las primeras canciones para el disco y no se nos ocurría nada. Llega un momento que dices: 'a lo mejor ya hemos escrito todo lo que teníamos que escribir'. ¡Siempre se te pasa eso por la cabeza! Aunque, realmente, luego acaban saliendo canciones. En general nos agobia bastante el momento de componer para un disco.

"Tenemos nuestro estilo. No somos virtuosos, pero lo que hacemos, que son nuestras canciones, lo hacemos bien"

Siguen manteniendo en todo lo alto el alma pop-rock. ¿Ese es el verdadero sello de Despistaos? Es que es lo que sabemos hacer realmente. No tenemos la tentación de hacer reguetón, urbano o algo que esté de moda. No nos saldría, sería imposible, sería una marcianada. Ni lo necesitamos nosotros ni tampoco el público. Urban sí que escuchamos, pero no se nos ocurre hacer una canción así.

¿Cómo se consigue hacer buenas canciones? Estrujándote la cabeza hasta que salga algo bueno y no conformarte con lo primero que te salga. Darle una vuelta de tuerca y ver de qué puedes hablar que no lo hayas hecho antes. Nosotros siempre le hemos dado mucha importancia a las letras. Es hacer algo por lo que se nos reconozca, con lo que tengamos un estilo propio.

José Krespo y Dani Marco, dos de los integrantes de Despistaos. JORGE PARÍS

Hablando de canciones, ¿aman u odian Física o química? Hubo un tiempo en que la cogimos un poco de manía, pero fue al principio, cuando estaba emitiéndose la serie de televisión. Antes de esta canción teníamos una carrera con cuatro discos, canciones que habían funcionado y nos iba muy bien. Cuando llegó ese tema, para muchos éramos los de Física o química, y eso nos empezó a molestar. Hasta el punto que llegamos a quitarla del repertorio, la cantábamos la primera en los conciertos para así quitárnosla pronto de encima. Con el tiempo hemos aprendido a quererla y le estamos muy agradecidos, porque, si no fuera por ella, a lo mejor no estaríamos donde estamos ahora.

¿Un grupo de pop-rock como el suyo que naciera ahora lo tendría más o menos fácil que ustedes? Hay pros y contras en las dos etapas. Cuando salimos nosotros, era muy difícil triunfar, porque no había redes sociales. O te fichaba una discográfica o te quedabas toda la vida muerto del asco. Nosotros tuvimos la suerte de que en aquel momento ese tipo de música estaba de moda. Ahora lo tienen más difícil para sonar en las radios, pero tienen las redes sociales. Hay grupos que, con solo dos canciones, tienen un montón de fans. Eso antes era inimaginable. ¡Nosotros colgábamos las maquetas en el foro de nuestra página web! Para que te conocieran tenía que ser por el boca a boca y haciendo conciertos.

"Para muchos éramos los de 'Física o química', y eso nos empezó a molestar, hasta el punto que llegamos a quitarla del repertorio"

¿Y cómo fueron esos inicios? Nosotros montamos el grupo, llevamos una maqueta a una discográfica y la semana siguiente nos fichó y nos grabó un disco. ¡No teníamos ni batería! En la foto salíamos los tres, pero nunca habíamos tocado juntos. Por aquel entonces pensamos: 'joder, pues no es tan difícil' (risas). Después, todo fue como muy rápido: disco, una gira de ochenta conciertos en un año. Y todo sin apoyo de nadie, ni siquiera de nuestra discográfica, porque nos habíamos peleado con ella a la semana de salir el álbum. Eso nos ha pasado a lo largo de toda nuestra carrera. Se estropea, se arregla, se estropea, se arregla... Así es nuestra vida (risas). Pero nunca nos hemos venido abajo, ni siquiera en nuestras peores épocas, porque, al final, siempre se arreglaba.

Y todo esto, siendo 'solo' un grupo de amigos. Sí. Nuestra filosofía siempre ha sido pasárnoslo bien. No necesitábamos nada más. De hecho, eso de profesionalizarnos, lo hemos hecho hace tres años. Poca gente puede decir que ha pasado diez años de su juventud como lo hemos nosotros: viajando por todo el mundo, conociendo mucha gente, divirtiéndote y haciendo lo que te gusta y encima ganado dinero con ello.

Y, entre medias, llegó el parón de seis años. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, aunque no parece que sea su caso. La clave ha sido entender precisamente eso, que somos profesionales de esto. Y que mola mucho, porque preferimos estar trabajando de músicos que en una oficina ocho horas o haciendo algo que no nos llena.

"Nosotros hemos envejecido, pero nuestro público no"

¿Creen que Despistados ha evolucionado bien? Sí. Hemos aprendido en la manera de componer e incluso en los directos. Se nos ve que tenemos tablas, han sido tantos conciertos... Y tenemos nuestro estilo. No somos virtuosos, pero lo que hacemos, que son nuestras canciones, lo hacemos bien y a la gente le gusta. ¿Qué más queremos?

despistaos Compuesta por Dani Marco (vocalista), José Krespo, Pablo Alonso y Lázaro Fernández, Despistaos es una banda de pop-rock originaria de Guadalajara fundada en 2002. Publicaron su primer disco un año después y, tras un parón que duró seis años, actualmente van por el décimo. Tienen grandes éxitos como 'Física o química', 'Cada dos minutos' o 'Mi accidente preferido'.

Y su público, ¿cómo ha evolucionado? Es que tenemos un público bastante joven en general. Nosotros hemos envejecido, pero nuestro público no. Hay mucha gente que nos sigue de siempre y de vez en cuando viene a algún concierto a vernos, pero es verdad que la gente que de verdad se pasa el día yendo a shows y festivales es la joven, y tenemos la suerte de haber pillado muchas personas de esa edad. En la anterior gira había conciertos en los que la media de edad del público no llegaba a 20 años. Y te choca, porque dices: ¿qué verán en nosotros?'. Estamos muy agradecidos.