Tito Álvarez, ante la protesta del taxi: "Esto es una olla exprés, si sigue así nos obligarán a tomar medidas extremas"

Élite Taxi ha convocado una marcha lenta este miércoles en Barcelona por la subida del precio de los carburantes provocada por la guerra en Ucrania, protesta que afectará al tráfico y que puede dificultar encontrar taxis libres. Está previsto que la secunden todas las organizaciones de taxistas del área metropolitana.

Tito Álvarez es portavoz de Élite Taxi y coordinador en Cataluña de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).

¿Cómo han planteado la marcha lenta de este miércoles y quién está convocado?

Hemos convocado a las 09.00 horas en la zona de taxis del aeropuerto de Barcelona, en la Terminal 1. Allí caben unos 1.500 coches. También hemos invitado a que se sumen transportistas, conductores de autocares y agricultores para que vengan con sus vehículos. Tiene toda la pinta de que será muy gordo y habrá mucha asistencia.

¿A qué hora comenzarán la marcha?

Saldremos aproximadamente a las 9:45 horas del aeropuerto y circularemos en marcha lenta por la C-31 hasta la entrada a Barcelona, por la Gran Via hacia el paseo Sant Joan. De allí iremos hasta Arc de Triomf y rodearemos el parque de la Ciutadella, donde estacionaremos. La idea es que una representación del taxi y del resto de colectivos entremos en el Parlament para reunirnos con los portavoces de todos los grupos.

La protesta por el elevado precio de los carburantes es en toda España, pero en el caso concreto de Cataluña. ¿Cuáles son sus peticiones?

Pedimos ayudas directas de la Generalitat y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Piense que nosotros tenemos tarifas reguladas, y con esta subida del combustible y esta inflación insoportable, nuestro margen de beneficio es muy bajo ya. El lunes tuvimos una reunión el lunes con el IMET y nos dijeron que nuestras tarifas no se van a revisar. Lo entendemos porque es un servicio público y no se pueden subir un 10% o un 15%... La solución pasaría por inyectar algún tipo de ayuda directa o subvención, porque si no, es que meteremos los taxis en el parking y no los sacaremos porque no hay margen de beneficio. No es rentable salir a trabajar. ¿Quién va a trabajar pagando?

¿Cómo están sorteando el momento los taxistas?

Ahora un taxi dando vueltas para buscar clientes es mucho más caro. Entonces se van a las paradas. ¿Qué ocurre? Que no hay paradas para todos. Estamos en un callejón sin salida y las respuestas solo las pueden dar las administraciones.

¿Cuánto han bajado sus beneficios?

Alrededor de un 30% en los últimos dos meses. Es lo que ha subido el combustible más o menos. Esto ahora mismo es una olla exprés y está a punto de petar.

¿Cuál es el precio de poner un taxi en marcha hoy?

Ahora mismo con un taxi en Barcelona cuesta mucho sacar un jornal. Piensa que llenar el depósito de un monovolumen cuesta 150 euros, de un Prius por ejemplo. Y la gasolina está al mismo precio que el gasoil. El 50% de los costes de un taxi es el combustible

¿Seguirán con las protestas?

Como esto siga así, nos veremos obligados a tomar medidas extremas para que se atienda a nuestras demandas. Nuestra intención es dar visibilidad a que somos muchos sectores esenciales afectados y tienen que mover ficha porque estamos en manos de las petroleras. Si las administraciones no ponen límites es insostenible.