Ford Almussafes planteja aplicar nou ERTO durant el segon trimestre davant l'escassetat de components i microxips

L'empresa ha traslladat als sindicats, en una reunió de la comissió consultiva convocada d'urgència aquest dilluns, que continua la inestabilitat en el subministrament de semiconductors i components, segons ha informat UGT, el sindicat majoritari, en un comunicat.

El nou ERTO tindrà una durada de 15 dies i afectarà també a la planta de motors. Per açò, es tancarà l'ERTO actual, ja que "no cap pròrroga" del mateix, han assenyalat els sindicats, que han afegit que la direcció els ha comunicat que la vaga dels transportistes no està afectant la producció de la factoria. De moment, és una cosa "puntual" i que s'espera solucionar "en breu".

Sobre aquest tema, l'organització sindical ha anunciat que aquest dimarts acordarà amb la direcció el nou ERTO per al pròxim trimestre "sempre que es mantinguen intactes les condicions actuals" i ha justificat la mesura "donada la situació d'incertesa provocada per la crisi de semiconductors i la inestabilitat en la cadena de subministraments".

Per la seua banda, des de STM Intersindical han considerat que és "imprescindible" que l'empresa incremente el complement salarial, encara que s'han mostrat "conscients" dels "complicats moments que estem patint a nivell global, així com la política de l'empresa de treballar pràcticament sense estoc".

En qualsevol cas, han assenyalat que el sindicat té "meridianament clar" que la plantilla "no té responsabilitat alguna en tot açò", per la qual cosa "no es pot seguir sumant la pèrdua del 20% del seu salari en els dies d'ERTO".

Actualment, la planta de Ford Almussafes té vigent un ERTO en Operació de Vehicles durant el primer trimestre de 2022. La direcció va pactar amb UGT un nou ERTO per a les plantes de vehicles i departaments auxiliars de 15 dies laborals de parada completa en aquest primer trimestre, una setmana per mes, que afecta a 4.764 treballadors.

En concret, els dies de parada que contemplava eren el 24, 28 i 31 de gener, el 4, 7, 11, 14, 21 i 25 de febrer i el 4, 14, 15, 16, 17 i 31 de març, si bé el calendari ha estat subjecte a diverses modificacions davant la inestabilitat del subministrament.