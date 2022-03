El senador Javier de Lucas rebutja el gir de Sánchez amb el Marroc: "És una ruptura amb el poble sahrauí"

"És evident que hi ha una part de la militància i dels votants socialistes a Espanya que viuen amb enorme contradicció i dolor el que molts interpreten com una ruptura amb el poble sahrauí", ha manifestat a Europa Press, recordant els "vincles molt poderosos" dels espanyols amb aquesta comunitat.

De Lucas s'ha posicionat així a favor del comunicat emès per Esquerra Socialista contra el gir de Sánchez i a favor d'un Comité Federal, encara que ha remarcat que ell no pertany a aquest corrent i que milita en el PSOE només des de fa uns mesos.

Açò sí, tot i estar en contra de la decisió "pels riscos que el Govern no veu" i perquè no creu que respecte el dret internacional, ha assegurat que "en absolut" posa en dubte que el Govern actua vetlant per l'interés dels espanyols i forçat per la situació generada per la invasió russa a Ucraïna.

PITJOR QUE PUTIN

El parlamentari ha recordat el paper del Marroc en el control dels fluxos migratoris irregulars i que el seu rei "no és fiable en matèria de drets humans ni en res". "És un tecnòcrata sense cap tipus de control, en eixe sentit és pitjor que Putin: és com un rei de l'Antic Règim", ha criticat, advertint que és difícil que els seus compromisos siguen estables.

Per tant, ha defès que "mentre el Marroc seguisca així", Espanya està obligada a intentar mantindre una "relació estable" amb aquest país, la qual cosa veu com una raó "molt poderosa". I després d'assenyalar que ja va discrepar de la postura de Zapatero en 2007, ha alertat que amb aquesta decisió serà impossible que es duga a terme un referèndum d'autodeterminació del poble sahrauí, ja que "es dona per descomptat que pertany al Marroc".

A més, ha denunciat que aquest regne "no només va construir un mur en el Sàhara, sinó que duu a terme una política d'assentaments de ciutadans marroquins que són més prompte súbdits", alguna cosa que ha comparat amb Israel i Palestina. Això fa impossible, al seu juí, que el cens dels sahrauís siga el real, al que ha sumat el fet que "el Marroc juga un paper clau en lluita contra el terrorisme gihadista".

"ES POT DISCUTIR DE TOT"

Javier de Lucas, amb tot, ha matisat que la seua experiència en el PSOE és curta perquè va ser triat com a independent i va militar "a invitació del president Ximo Puig" perquè s'identifica amb el projecte del PSPV. "Fins ara, la meua experiència és que es pot discutir de tot, i aquest és un assumpte que cal discutir en els òrgans del partit, almenys que es coneguen les raons", ha recalcat sobre la petició d'un Comité Federal.

Sí s'ha mostrat convençut que Sánchez donarà les explicacions oportunes, com demanen els seus socis en el Congrés, i que el ministre d'Exteriors, José Manuel Albarres, farà el propi. Però ha rebutjat que açò puga trencar la coalició amb Podem, ja que ho veu com "un element que posa les coses difícils" i creu que qualsevol alternativa de govern "seria pitjor".