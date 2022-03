Toñi Moreno pone en su sitio a Cristina Porta: "¡A mí no me hables así!"

Después de llevar varias semanas acudiendo como colaboradora a los debates de Secret Story, Cristina Porta vivió este domingo una de sus noches más complicadas.

Y no solo porque Víctor Sandoval aireara un hasta ahora desconocido parentesco de la periodista con una famosa del universo Gran Hermano, sino porque sus enfrentamientos con otros colaboradores e incluso concursantes de esta edición fueron más que evidentes.

Por eso, Porta se plantó y recordó que ella está sentada en el plató como colaboradora, pidiendo a su vez respeto. Un momento que no llegó a mayores.

Sí otro vivido minutos después, cuando Toñi Moreno le pidió que diera su opinión sobre un vídeo de lo que había acontecido en la casa. "No voy a comentar ningún vídeo si no se me respeta en este plató", dijo la periodista, que, ante la insistencia de la gaditana, remató: "No me apetece comentar este video. ¿Puedo?".

Ante esta impertinencia, la presentadora, visiblemente molesta, dejó las cosas claras a la periodista. "¡A mí no me hables así! A mí no me hables así, que yo te quiero y admiro mucho", le contestó. "Necesitas tu tiempo y yo te doy tu tiempo", remató.

Después, para que la sangre no llegara al río, Moreno le cogió la mano y le dio un beso a Porta con el que demostraba su cariño hacia ella.

Además, poco después, intentó limar asperezas de la periodista con Nissy y Laila, las hermanas de Secret Story, exigiéndolas que le pidieran perdón, pero estas se negaron.