Falles.- Un au fènix al mantell de la Geperudeta simbolitza el renàixer després de "tot el viscut en la pandèmia"

Milers de fallers participen aquest divendres en la segona i última jornada de l'Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats amb motiu de les festes de Falles 2022.

D'aquesta manera, les flors depositades amb devoció i emoció per les comissions han esbossat un au que "fa referència a tot el viscut durant aquests dos anys", explica el coordinador dels Vestidors, Josep García Bosch.

Com és tradició, en els rams aportats predominen els colors blancs i vermells i com a flor, els clavells encara que també hi ha detalls de diferents tons i flors com la statice.

La Basílica de la Verge dels Desemparats roman tancada les vesprades del dijous i divendres, i el dissabte romandrà oberta i celebrarà les misses en horari de diumenge amb diverses eucaristies al matí i a la vesprada, en ser la solemnitat de San José, recorda l'Arquebisbat.