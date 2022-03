Falles.- La cremà posarà fi aquest dissabte a unes festes de normalitat marcades pel vent i la pluja

Aquestes inclemències meteorològiques han obligat a realitzar canvis en el calendari oficial de les Falles, tant de la capital valenciana amb la suspensió de mascletaes i cites com l'entrega dels premis als monuments grans, com en altres poblacions que han hagut d'anul·lar o ajornar algunes convocatòries del seu programa faller oficial.

Així mateix, el vent i la pluja han ocasionat danys en diferents falles, que han caigut o han registrat desperfectes en els seus 'ninots' i en la pintura que els recobreix.

En la cremà, amb la qual cada any acaben les Falles, cremaran tots els monuments 'plantats' a la Comunitat Valenciana. En aquest 2022, com ja es va fer en les festes de 2021 ajornades al passat mes de setembre per la pandèmia de la Covid-19, la cremà començarà abans, en el nou horari establit per a aquesta cita.

Així, les falles infantils començaran a cremar a les 20.00 hores i no a les 22.00 hores com es feia abans, mentre que el foc arribarà a les grans a les 22.00 hores i no a les 24.00 hores com sempre s'havia fet. Els monuments que han aconseguit els primers premis a València i els monuments de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, fora de concurs, seran els últims a cremar-se.

En la capital valenciana i en les poblacions pròximes que al costat d'ella integren la Junta Central Fallera (JCF) de València -Burjassot, Xirivella, Quart de Poblet i Mislata- el foc consumirà els monuments de les 382 comissions inscrites en aquest organisme. En total, 764, una mitat grans i l'altra infantils.

A aquesta cremà se sumarà les de la resta de monuments que es planten en moltes poblacions de la província de València i de la resta de la Comunitat Valenciana i es podrà fi al programa de festes de 2022.

En la ciutat de València i com a preludi a la cremà, a les 18.00 hores d'aquest dissabte se celebrarà la Cavalcada del Foc, que discorrerà pel centre de la capital. La comitiva eixirà del carrer Russafa i recorrerà el carrer Colón fins a arribar a la Porta de la Mar.

A les 20.00 hores arribarà el ritual del foc amb el qual desapareixeran els monuments. Les falles infantils començaran a cremar a eixa hora i les grans a les 22.00 hores.

PRIMERS PREMIS I AJUNTAMENT

La falla infantil que ha obtingut enguany el primer guardó de la Secció Especial a València, la de la comissió Gayano Lluch, cremarà a les 20.30 hores. Després d'açò, a les 21.00 hores, es durà a terme la cremà de la falla infantil de l'Ajuntament d'aquesta ciutat.

Després de les 22.00 hores i una vegada hagen desaparegut amb el foc les falles grans, arribarà a les 22.30 hores la cremà del monument que en 2022 ha aconseguit el primer premi de la Secció Especial a València, el de la comissió Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal.

Com a colofó a les Falles d'enguany, a les 23.00 hores d'aquest dissabte se celebrarà la cremà de la falla gran del consistori valencià de la mà la pirotècnia Hermanos Caballer.