Almeida critica el Govern per "no prendre cap mesura" davant la parada de transportistes

20M EP

NOTICIA

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia ha criticat el Govern de Pedro Sánchez per "no prendre cap mesura" davant la parada dels transportistes. "Açò no és una confabulació entre Putin i la ultradreta, la qual cosa li està passant a Espanya, sinó que verdaderament obeïx a un govern que podrà encertar o podrà equivocar-se, però que l'única cosa que no pot fer és no fer res. Eixe és el problema que verdaderament tenim", ha agregat.