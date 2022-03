Ucraïna.- La Policia descarta un intent de segrest de refugiades a València simulant ser personal de Creu Roja

Creu Roja va alertar aquest dijous que dos dones procedents d'Ucraïna havien denunciat, a la seua arribada amb tren a València, que una persona els havia contactat per telèfon i s'havia fet passar per personal de l'entitat per a oferir-se a arreplegar-les, un procediment que no és el que segueix la institució.

Després d'açò, la Policia va obrir una investigació i, després de diferents indagacions, descarta inicialment que es tracte d'un intent de segrest ja que tot apuntaria a una persona que s'hauria oferit i que es dedica a donar recer a refugiats.

Les refugiades van arribar a València a última hora de la vesprada del dimecres, en un tren procedent de Barcelona. Quan van veure el dispositiu habilitat per Creu Roja per a atendre l'arribada de desplaçats ucraïnesos, van manifestar que una persona que deia ser de l'organització les havia contactat telefònicament i els havia dit que les arreplegaria a l'estació per a traslladar-les a algun tipus de recurs.