Amelia Bono desmiente que esté embarazada tras recibir mensajes sobre su tripa: "Me veréis más gordita"

El pasado verano, Amelia Bono y Manuel Martos sorprendieron al anunciar su divorcio tras 13 años de casados. La expareja tiene cuatro hijos en común, uno de los principales motivos por el que siguen viéndose y manteniendo una gran relación, pero parece que ahora que hacen su vida por separado no están pensando en tener más hijos, al menos ella.

La hija de José Bono se ha tenido que enfrentar a numerosos comentarios y mensajes privados que le preguntaban si estaba embarazada, y el motivo no ha sido otro que el último vídeo que publicó en Instagram este miércoles.

La empresaria compartió unas imágenes en las que aparecía luciendo un vestido ceñido. Parece que esta prenda ha hecho levantar las sospechas, pues algunos usuarios se fijaron -quizá demasiado- en su vientre.

Por ello, tras despertarse y encontrarse tantos mensajes en Instagram, decidió grabar un story en el que desmintió estos rumores de embarazo mientras mostraba su ombligo por la ropa deportiva que llevaba para ir al gimnasio.

"No estoy embarazada ni voy a estarlo, yo ya he cubierto mi cupo. Bueno, me veréis más gordita. Qué bien, siempre me decís que estoy muy delgada", aseguró con una sonrisa. "Pero no, no estoy embarazada. Os mando un beso muy fuerte".

Tras este comunicado, muchos de sus seguidores acudieron al vídeo por el que surgieron los rumores para decirle que "está estupenda" y compartir su indignación por este tipo de "preguntas impertinentes sobre embarazos". "Si estás delgada, si estás embarazada... Yo lo que veo es que estás feliz, lo más importante", le dijo una usuaria.