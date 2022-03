Ucraïna.- El cònsol espera rebre "molts més" refugiats que actualment quan hi haja un alto el foc

Segons ha advertit Gil, el nombre de persones que fugen d'Ucraïna creixerà quan hi haja un "alto el foc creïble" i s'establisquen verdaders corredors humanitaris, donat el "nivell de desgast" que està suposant per a ells la situació: "Hi ha moltes ciutats en les quals els supermercats estan completament buits", ha indicat i ha agregat que en algunes està fins a tallada l'aigua.

Així ho ha indicat aquest dimecres després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb qui ha acordat "establir una línia de col·laboració per a facilitar el registre consular de les persones que arriben a la Comunitat Valenciana fugint de la guerra".

El president ha subratllat que la Generalitat es coordinarà amb les autoritats consulars per a facilitar eixe registre i que ho farà especialment en aquelles comarques amb major presència de persones que provenen d'Ucraïna.

Tal com ha subratllat Puig, el tràmit burocràtic del registre consular és important perquè les facilitats d'integració i les prestacions assistencials de tot tipus, entre elles les de caràcter sanitari, educatiu i laboral, arriben a els qui la necessiten. Per açò, ha considerat prioritari coordinar esforços en aquesta direcció.

"Hi ha molts recursos disponibles, però hem de tindre eixa connexió, que eixa xarxa siga potent" i que la comunicació es produïsca perquè "puguen arribar a les famílies", ha assenyalat el president.

Puig ha remarcat que la Generalitat continuarà treballant permanentment per a donar la màxima atenció a les persones que venen a la Comunitat i ha destacat també el "esforç extraordinari" que està realitzant el Consolat en aquest sentit.

El responsable de la Generalitat ha assenyalat a més que el caràcter solidari de la Comunitat Valenciana s'aprecia en tota l'ajuda humanitària que s'està aportant per a enviar a la zona i que es canalitza a través dels centres logístics habilitats en les tres províncies.