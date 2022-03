Mariví, al ver a su cita en 'First dates': "Me quería morir, irme del restaurante"

La primera impresión es la que cuenta, y la que se llevó este martes en First dates Mariví de Frantxu no fue muy buena. Pero parte de culpa la tuvo él, que llegó al restaurante de Cuatro con una máscara de luchador, un cinturón de campeón y realizando su grito de guerra.

"Creo que estoy soltera por mi genio, que tengo mucho, y asusto a los hombres. Quiero una relación con un amigo, un amante... lo quiero todo. Me gustaría que mi cita fuera pasional y cariñoso", le explicó a Carlos Sobera la castellonense.

Pero se quedó sin palabras cuando Frantxu hizo su espectacular entrada en el local ataviado con su máscara y gritando: "Lucha, lucha, lucha". Mariví miró a Matías Roure y le dijo: "Hostias... no me jodas...".

"Me quería morir. He pensado 'tierra, trágame', me voy de aquí, pero bueno... es que ha sido muy fuerte con ese cinturón... casi me da algo", admitió la castellonense al ver llegar a su cita.

Frantxu, al llegar a ‘First dates’. MEDIASET

Frantxu justificó su atuendo diciendo que "es un cinturón del campeonato por parejas, y como estoy soltero, estoy buscando una compañera para la batalla de la vida". No obstante, Mariví confesó que "cuando se ha quitado la máscara tampoco me ha gustado físicamente".

Pero durante la cena, la velada no mejoró: "Me gusta Marvel, Star Wars, El señor de los anillos...", comentó el alicantino, y Mariví solo acertó a decir: "Le he dejado hablar porque yo, me habría levantado y me habría ido".

Al final, Frantxu sí que quiso tener una segunda cita con la castellonense porque "ha sido una persona que me ha impresionado, sus ojos son preciosos y físicamente me ha gustado". Pero ella, en cambio, no quiso volver a quedar: "La entrada me ha impactado bastante".