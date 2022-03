Rufián cabrea a Junts tras criticar los supuestos contactos de Puigdemont con Putin: "Se creían James Bond"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado los supuestos contactos del expresident Carles Puigdemont con la Rusia de Vladímir Putin, al señalar en referencia a Junts per Catalunya que son "señoritos" que "durante un rato se creían James Bond". El diario "The New York Times" publicó el pasado mes de septiembre un reportaje que señalaba que el jefe de la oficina del expresident Puigdemont, Josep Lluís Alay, exploró el apoyo de Rusia al "procés" y se reunió en Moscú con funcionarios rusos, exagentes de inteligencia y el nieto de un espía de la KGB.

En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, Rufián ha calificado estos supuestos contactos de una "frivolidad terrible", ya que asegura que eran "para hacerse un selfi en según qué despachos". "Son señoritos que se paseaban por Europa con la gente equivocada porque simplemente durante un rato se creían James Bond. No nos representan", ha declarado en referencia a los representantes de Junts per Catalunya que supuestamente estuvieron involucrados.

En su opinión, las explicaciones las tiene que dar este partido, porque asegura que la línea de política internacional de ERC nunca ha consistido en reunirse con "sátrapas". "El conseller (de ERC) que acabó en la cárcel, Raül Romeva, lo pudo hacer y no lo hizo nunca. Lo hicieron ellos porque eran señoritos pensándose que eran James Bond", ha añadido.

Ante estas palabras, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le afeó que se expresase así e incluso le ha señalado como "altavoz" de la "cloacas del Estado". Además, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha exigido este martes a ERC que "desautorice" a Rufián y le han invitado a comparecer para que dé explicaciones al respecto.