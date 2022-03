València instal·larà enguany 66 contenidors adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

Així ho ha anunciat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que, juntament amb la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, i el gerent d'Ecoembes, Xavier Balagué, que han presentat les dades de reciclatge, que situen València en 2021 en les primeres posicions de recollida separada i reciclatge d'Espanya, tant en envasos lleugers com en paper-cartó.

Segons les dades, la ciutat de València ha aconseguit la primera posició en aportació de quilos per habitant i any en la recollida separada de paper-cartó, d'entre les huit ciutats més poblades d'Espanya (més de 450.000 habitants), amb una aportació de 24,33 quilos/habitants per any i també és la primera en la recollida separada d'envasos lleugers d'entre les 16 ciutats més poblades (més de 255.000 habitants), amb una aportació neta de 15,32 kg/hab per any, descomptant els envasos que la gent deposita en el contenidor groc per error.

Per a Mollà, el creixement exponencial respecte a la recollida, en aquest cas d'envasos i paper-cartó, "demostra que l'activació de les mesures multinivell, multifactor i multisectorial que s'han realitzat al llarg dels últims sis anys, caminen en la bona direcció; era necessari fer aquests salts de gegant i l'Ajuntament de València contribueix a col·locar la Comunitat Valènciana al capdavant de la pujada en recollida separada".

En el cas de la Comunitat Valènciana suma en els últims cinc anys més d'un 37% al sistema de recollida que permet reintroducir el paper i cartó en l'economia circular i creix un 56,9% pel que fa a envasos lleugers.

València, a través de la Regidoria d'Ecologia Urbana, gestiona els residus diaris de 800.000 persones censades, més una important població universitària i turística flotant. "Estem en el camí correcte, es nota la conscienciació de la ciutadania, però encara tenim molt marge de millora i ja estem treballant en un nou pla d'educació ambiental de residus i neteja en via pública que reforçarà aquesta tasca", ha avançat Campillo.

La ciutat presentava en 2015 unes ràtios de recollida de 7,47 kg/habitants per any d'envasos lleugers (a la cua de les grans ciutats) i d'11,96 kg/hab per any en paper-cartó. Des de 2015 València ha augmentat en un 103% la recollida de paper i cartó, davant de ciutats com Barcelona, que ho han augmentat en un 46%, Sevilla en un 57%, Madrid en un 108% o Màlaga en un 48%.

En termes globals, en 2015 València era la quarta ciutat en quantitat de paper i cartó reciclat, mentre que en 2021 ha passat a la primera posició, per davant de Barcelona. Quant a envasos lleugers, en 2015 ocupava l'octava posició de les grans ciutats del país, amb 7,47 quilos per habitant i any, i només estaven per darrere Màlaga i Sevilla.

En 2021 València ha passat a la primera posició amb 15,32 quilos, per damunt de ciutats com Palma de Mallorca, amb 15,28, o Bilbao amb 14,95. La ciutat ha passat de 2.000 contenidors de paper i cartó en 2015, a 3.285, i de 1795 a 3.900 en el que afecta a contenidors d'envasos lleugers.

En aquest temps, la ciutat ha desenvolupat un nou model mixt de recollida separada en origen, descrit en el pla integral de residus de la Comunitat Valènciana (PIRCVA2019), amb la implantació de diversos models de recollida amb punts d'aportació separativa complets per a totes les fraccions, amb l'arreplegada porta a porta en algunes zones o tipus de residu, així com amb equips específics de separació per al centre de la ciutat, accions específiques de foment de les recollides separades en el canal de l'hoteleria, entre uns altres.

La Conselleria i l'Ajuntament han volgut donar a conéixer a aquestes dades de la ciutat de València en la setmana de Falles, on la generació de residus s'incrementa de manera notable a la ciutat, per a animar a la ciutadania a millorar les recollides separades en origen.

Per a Campillo, les dades de València "mostren el resultat d'unes polítiques públiques que duem a terme per a afavorir la recollida selectiva de residus des de fa anys, amb mesures, com l'agrupacióde contenidors en illes per a afavorir la separació i altres mesures com un important augment del nombre de contenidors en via pública".