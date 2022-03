Ribó creu que si no continua l'ATE els terminis del nou Mestalla "es retardaran"

Ribó, després de visitar la plantà de les falles municipals en la plaça de l'Ajuntament s'ha referit així per si manté dus declaracions que les obres del nou estadi podrien començar a l'octubre o, després d'unes recents declaracions, del conseller d'Economia, Rafa Climent, creu que podria haver-hi retards.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que el termini d'octubre al que es va referir va ser el que li va traslladar Murthy després de la reunió que van mantindre el passat mes de gener.

En eixe sentit, ha explicat que hi ha una part dels permisos que depenen de l'Ajuntament, que ja s'han demanat i ja s'està treballant en ells, però hi ha una altra part, l'ATE, que depèn de la Generalitat i "si ací hi ha retard o consideren que no es pot fer, doncs haurem d'esperar".

"No és el mateix treballant amb una ATE que treballar sense ella. El senyor Murthy va fer la planificació pensant que anava a continuar l'ATE, però evidentment si no continua, la situació no és exacatamente la mateixa i els terminis crec que es retardaran", ha postil·lat.