Tenso encontronazo de Ester Expósito con un periodista en México: "Cuando seas educado, hablamos"

Ester Expósito se encuentra en México y precisamente allí la actriz española ha tenido un tenso encontronazo con la prensa del país centroamericano. Un cruce de palabras entre ambos del que se han hecho eco en las redes sociales, donde han colgado el vídeo de la intérprete, visiblemente molesta con la actitud del reportero en cuestión.

Cuando este le pregunta por su opinión sobre el conflicto en Ucrania, Ester le pide que deje de grabar, ya, según ella, que no es buen momento. "Es un poco incómodo. La gente me va a ver así, por lo que no es un buen momento. Gracias", dice Expósito en un primer momento.

Sin embargo, el reportero insiste en sus preguntas y comentarios. "¿Por qué no es un buen momento? Así tienes contacto con tu público mexicano", le dice. "Lo tengo, pero de otras maneras. De muchas maneras", contesta ella.

Entonces, se despide de Ester con un comentario fuera de lugar. "Cuando se te baje un poco la fama, platicamos".

La actriz responde contundente: "Cuando seas educado, hablamos".