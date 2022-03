El general del Ejército en la reserva y Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) desde 2017 a 2020, Fernando Alejandre Martínez, publica este mes de marzo su libro Rey servido y patria honrada (Planeta), que analiza la historia reciente de las Fuerzas Armadas españolas y reflexiona sobre la democracia y la política. En 20minutos hemos querido hablar con él sobre su nueva obra y la situación actual en el este de Europa tras la invasión del Ejercito ruso a Ucrania, así como responder a los interrogantes de un conflicto que ha provocado ya el mayor éxodo de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En Rey servido y patria honrada afirma que la razón de ser de las Fuerzas Armadas es la defensa de la propia existencia del Estado. ¿Cree que la guerra en Ucrania cambiará la forma de ver al Ejército y se invertirá más en él?

Me gustaría creer que sí. Desde luego me parece importante que aprovechemos esta llamada de atención, si no, no nos exponemos a que nos ocurra lo que le está pasando a los ucranianos y cuando nos haga falta a nosotros lamentaremos no haber sido conscientes de su importancia. Si no usamos estas oportunidades, puede que nos encontremos que seamos los ucranianos de dentro de 15 años.

En el libro también se afirma que "es preciso averiguar en qué conflictos se debe intervenir". ¿Es la guerra en Ucrania uno de esos conflictos?

Esa responsabilidad no recae sobre el estamento militar, sino sobre el político. Son nuestros dirigentes quienes dicen dónde y cuándo, y para eso es bueno que tengan asesoramiento militar y un buen conocimiento de las Fuerzas Armadas, de sus capacidades y sus carencias. La Constitución nos dice claramente dónde hay que intervenir, y aunque nunca se pensó en la posibilidad de ir a Afganistán o a Mali, sí hubo necesidad de desplazar allí a nuestros soldados. Esto podría pasar en un hipotético futuro en Ucrania para hacer una labor de interposición, no lo sé. Lo deben decidir los Gobiernos.

En el ámbito militar, la invasión en Ucrania no ha sido tan rápida como se creía. ¿Cree que Rusia pretendía conquistar el país en menos tiempo y han fallado los cálculos?

No creo que Rusia quisiera conquistar el país cuando entró, porque cuando inició la invasión no lo hizo con suficientes fuerzas para llevarla a cabo. Ucrania es más grande que España y ese territorio no se ocupa con unas cuantas divisiones. Lo que hizo Rusia inicialmente fue suprimir las defensas aéreas para moverse sin impedimento alguno: Hemos visto ese convoy de 60 kilómetros que nadie puede atacar porque casi no hay aviones ucranianos volando. No tengo muy claro si se ha ralentizado el avance o simplemente que Putin va metódicamente machacando lo que quiere machacar. Dependerá de los objetivos que se haya marcado y no creo que vayan a cejar fácilmente en su empeño.

¿Qué puede hacer el Ejército de Ucrania con la desventaja militar que tiene frente a Rusia?

Lo único que puede hacer es intentar evitar que se produzca una masacre contra su propia población civil y continuar la defensa el mayor tiempo posible, sabiendo que sus posibilidades son muy pocas.

¿Sólo eso?

Estamos hablando de un ejército mediano en tamaño y mediano en dotaciones al que la comunidad internacional no ha hecho mucho caso desde 2014 y que podríamos haber preparado mucho mejor. No les hemos ofrecido las herramientas necesarias para defenderse, aunque tampoco tengo muy claro si tendría posibilidades ante un enemigo así. Al Ejército ruso se le tilda en algunos medios como una banda de pardillos mal dirigidos, pero yo tengo mis dudas.

En el libro dice que la guerra híbrida, los ciberataques y las nuevas tecnologías producen acciones multidimensionales para resolver las crisis; sin embargo, en Ucrania la ayuda internacional se ha limitado al ámbito de la guerra más clásica, con el envío de armamento. ¿Por qué cree que se ha decidido esto?

Porque la comunidad internacional ha reaccionado tarde. Si en 2014, cuando nos avisaron que esto podía ocurrir, se hubiera reforzado a los ucranianos, quizás ahora no estaríamos hablando de esto, pero no lo hicimos y ahora estamos dando esas armas para que se metan en la trinchera y se defiendan. El Ejército ruso puede dejar una ciudad sin comunicaciones porque ellos sí tienen los medios informáticos y cibernéticos necesarios para hacerlo. Rusia lo practica desde hace mucho tiempo y la OTAN lo sabe porque lo ha visto y lo ha sufrido.

Entonces, ¿qué utilidad tiene esta medida?

Reforzar la defensa tiene una validez limitada y lo único que hace es prolongar la capacidad de resistencia del ejercito ucraniano. Si esa capacidad se prolonga lo suficiente como para que se llegue a la mesa de negociación, qué duda cabe de que los ucranianos podrán negociar en mejores condiciones. Lo que debería preocuparnos es por qué perdimos estos ocho años para ayudar antes.

En el caso de una victoria militar rusa y el derrocamiento del Gobierno ucraniano, ¿cómo debería responder la comunidad internacional?

La comunidad internacional debe darse cuenta de que esto va en serio y exigir el cumplimiento de cualquier acuerdo, no como los de Minsk en 2014, que nunca se cumplieron. Tiene que imponer sanciones mantenidas en el tiempo y que dañen realmente a Rusia, si no estaríamos mandando un mensaje de debilidad.

Hemos visto bombardeos cerca de la frontera polaca. En caso de que un proyectil caiga en suelo comunitario, ¿cómo responderían la UE y la OTAN?

Si alguien se equivoca y Rusia, por lo que sea, desvía uno de esos proyectiles y cayera en territorio aliado, la nación que fuera objeto de ese ataque puede inmediatamente reclamar la puesta en marcha del articulo cinco del tratado de Washington de la OTAN. Este artículo nos obliga a todos los países a responder como uno y eso ya es harina de otro costal. Por eso es tan importante y entiendo que Putin es perfectamente consciente de que no puede cometer ese error.

¿Y si lo comete?

Si lo hace estaríamos hablando de algo muy diferente.

Un enfrentamiento directo de la OTAN y Rusia, ¿no?

Si entrásemos en un enfrentamiento abierto con Rusia estaríamos a las puertas de la destrucción mutua asegurada, como se denomina la guerra nuclear. Estamos hablando de que probablemente la situación sería un holocausto, algo impensable para la mayoría de personas como nosotros o cualquiera de nosotros, que concibe un mundo en paz.

¿Cree que Putin podría decidir utilizar las armas nucleares?

No puede tomar una decisión así, porque se sabe como empiezas pero no cómo acabas. Creo que es un anuncio para recordar que tienen estas armas, algo que, por otra parte, los cuarteles generales de la Alianza lo saben perfectamente y tienen una vigilancia absoluta sobre el poderío nuclear ruso. Pero es un aviso, una forma de marcar el territorio y dar coraje a su gente.

Tras el ataque al hospital de Mariúpol se ha acusado a Rusia de violar los Convenios de Ginebra y de crímenes de guerra, ¿Esta guerra está yendo más allá o esto sucede en todos los conflictos?

No tenemos certeza de todo lo que se dice. En esta campaña, como en todas, la desinformación campa a sus anchas. En todas las guerras hay errores. Lo que me parece muy difícil de aceptar es que se hagan con premeditación, incluso para un autócrata como Putin.

¿Y si se demuestra intencionalidad?

Para eso están entonces las convenciones, las cortes y Ginebra, y habrá que aplicárselo a quien corresponda. Evidentemente los militares, cuando entramos en un conflicto, estamos sujetos por un código deontológico de honor y respeto, que en muchas ocasiones no se respeta. Yo he visto incumplimientos flagrantes del Convenio de Ginebra en Bosnia, pero en personas que se alistan al Ejército en un contexto bélico, que en militares formados y adiestrados. Solo espero que en este caso no se estén cometiendo atrocidades.