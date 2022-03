Edmundo Arrocet confiesa que todavía quiere a María Teresa Campos: "Me ha dolido esa mentira infame que sigue"

Más allá de su muy pública vida privada, Edmundo Arrocet continúa trabajando para honrar el legado de su amigo Chiquito de la Calzada. Acaba de publicar un libro junto a 27 compañeros para recaudar dinero para la estatua que le pusieron al cómico en Málaga. En el encuentro ha hablado sobre sus últimas relaciones.

El humorista y ex de María Teresa Campos se ha mostrado muy molesto con "todo lo que se han inventado" desde que rompieran la relación. Niega que él dejara a la presentadora por WhatsApp o que viviera en el apartamento sin pagar alquiler.

Sin embargo, no guarda rencor a la presentadora. "Yo la he querido mucho", ha confesado: "Todavía la quiero, no como antes. Lo único que me ha dolido esa mentira infame que no han soltado de que yo no pagara la casa".

Le desea lo mejor a María Teresa e incluso hace una petición para que vuelva a la televisión con un programa en el que se dedique a repasar los mejores momentos de su carrera: "Un programa con todo lo que ella es, con todos los libros que ha escrito, que ha entrevistado; basta que haga un programa de extractos de todas las cosas que hay, les saldría muy barato, lo que tendría que hacer es recordar lo mucho que ella ha hecho".

Sobre Bárbara Rey, su reciente y corto romance, también asegura que se han publicado informaciones falsas. "Seguimos siendo amigos. En ningún momento he peleado con ella", ha señalado extrañado con los que aseguran que han terminado en manos términos.