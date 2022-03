Les víctimes de violència de gènere augmenten un 6,4% en 2021 a la Comunitat Valenciana

Durant el període analitzat, es van presentar a les províncies d'Alacant, Castelló i València 22.654 denúncies, la qual cosa significa un increment interanual del 3,2%.

D'elles, 15.161 van ser interposades directament per la víctima, bé en el jutjat o bé davant la Policia; 3.167 van correspondre a intervencions directes de les forces de seguretat; 2.965 van derivar de la presentació del part de lesions directament en el jutjat i 448 casos van ser denunciats per familiars, en el jutjat o davant la Policia. Les restants 913 van arribar a través dels servicis d'assistència i tercers.

De les 22.240 víctimes valencianes, 2.560 es van acollir a la dispensa de l'obligació legal de declarar com testimoni, açò és un 12,2% més que l'any anterior. Del total de perjudicades comptabilitzades, 13.783 eren espanyoles, un 2,7% més que a l'any passat, i la resta, 8.457, dones estrangeres, la qual cosa significa un augment del 13,1% respecte de les víctimes estrangeres registrades en 2020.

Els jutjats penals de la Comunitat Valenciana van dictar 3.947 sentències en processos relacionades amb la violència de gènere durant 2021, de les quals un 68,2% es va saldar amb condemnes. Per la seua banda, els jutjats especialitzats en violència sobre la dona van emetre 3.546 sentències, un 89,6% d'elles condemnatòries. Finalment, les Audiències Provincials van dictar 108 sentències i els de Menors, 43.

D'altra banda, els jutjats amb competències en violència sobre la dona i els jutjats de guàrdia de l'autonomia van acordar 5.067 ordres de protecció. Els primers van dictar 4.400, un 7,4% més que l'exercici anterior i, la resta, 667, es van aprovar en els jutjats de guàrdia, és a dir, un 17,6% més que en 2020.

TERCERA TAXA DEL PAÍS

La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia del país amb una major taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, amb un registre de 86,6, només per darrere de Balears, amb 103 i Múrcia amb una ràtio de 88,9.

Per damunt de la mitjana nacional també es van situar Canàries, 81,6; Andalusia, 74,7, i Madrid, 70,7. Les taxes més baixes es van donar a Castella i Lleó, on es van comptabilitzar 42,6 víctimes per cada 10.000 dones; Galícia, amb 44,5 i País Basc, amb 47,1.