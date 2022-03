El 'influencer' Tomás Páramo viaja a la frontera de Polonia para ayudar al pueblo ucraniano: "No somos unos valientes"

El influencer Tomás Páramo ha puesto rumbo esta semana hasta la frontera de Polonia para ayudar junto con Convoy Esperanza al pueblo ucraniano, que sufre desde hace dos semanas las graves consecuencias de la invasión rusa.

Convoy Esperanza lo forman un grupo de 50 voluntarios procedentes de diversos ámbitos profesionales cuya misión es facilitar a los ucranianos el traslado de sus seres queridos desde la frontera de Polonia hasta España.

El joven y su equipo empezaron a trasladar este jueves a las primeras familias, una labor para la que piden cooperación ciudadana a través de donaciones vía crowfunding y de aportaciones de logística, aportando autobuses y otros medios de transporte para agilizar los desplazamientos.

Páramo declara en Instagram sentirse "superemocionado" con la idea de echar una mano a la gente que más lo necesita. "No somos ningunos valientes, los únicos valientes son los que se están jugando la vida", afirma.

El influencer también ha compartido una carta y dos estampas que ha encontrado en su mochila, guardadas por su familia. "Llegué a la cama y me encontré con esto en mi mochila, una caricia para el alma y os reconozco que otra lágrima también", ha celebrado en sus stories.

"Y no, no hay cansancio, hay ilusión. No hay kilómetros suficientes por recorrer en una vida entera para darla. No hay pena, hay emoción por poder devolver a las personas un futuro que les ha sido arrebatado. No hay miedo, porque las ganas hacen que desaparezca", ha zanjado Páramo.