Més de cent videojocs independents d'arreu del món se citen en el València Indie Summit

Es tracta d'un esdeveniment de desenvolupadors independents de videojocs que atrau professionals i públic de tot el món. La trobada, organitzada per l'Associació d'Estudiants de Videojocs i València Interactive, està destinada a unificar les vessants artística, industrial i comercial per mitjà de la formació i la mostra de projectes innovadors.

En les convocatòries anteriors, el València Indie Summit ha reunit més de 500 creadors i importants professionals del sector, juntament amb un àrea d'exhibició amb més de 30 equips. El principal objectiu és consolidar València com a punt de trobada estratègic per a aquest sector professional i obrir fronteres internacionals tant per a creadors com per a empreses.

"Amb aquesta trobada local busquem posar en valor el videojoc com a sector de referència de l'oci digital valencià, nacional i internacional", destaca Carlos Galiana en un comunicat com a regidor d'Innovació de València.

Consta de dos parts: dos dies inicials dedicats als professionals del sector de videojocs (desenvolupadors i indústria) i un tercer per al públic en general, tots dos amb xarrades, taules redones i exposició dels treballs. Per a concloure, dissabte es lliuren els premis València Indie Awards a professionals del sector del videojoc independent en diverses categories.