El Festival Sónar incorpora a Niño de Elche, Maria Arnal i Marcel Bagés y Samantha Hudson

El Festival Sónar 2022, que se celebrará del 16 al 18 de junio en los recintos de Montjuïc y Gran Via de Fira de Barcelona, ha completado su cartel con la incorporación de una treintena de artistas entre los que figuran Niño de Elche, Maria Arnal i Marcel Bagés, Samantha Hudson, Pongo y Paranoid London.

Niño de Elche presentará su nuevo proyecto 'Concert de músika festera' junto a Ylia y los 40 músicos de la Banda La Valenciana, Maria Arnal i Marcel Bagés reinterpretarán su álbum 'Clamor' junto a un coro de voces sampleadas por inteligencia artificial, y la artista Samantha Hudson debutará en el festival con un nuevo show en vivo, ha informado este miércoles el Sónar en un comunicado.

El festival ha completado el cartel de más de 100 shows con la angoleño-portuguesa Pongo, los sudafricanos Scorpion Kings, el duo británico Paranoid London, la italiana Anfisa Letyago, el australiano Partiboi69, la neozelandesa Lady Shaka y los asiático-británicos Yung Singh b2b Suchi.

El Sónar también ha explicado que el Sónar+D dará un "salto cualitativo" y estrenará nuevos espacios, ocupando la totalidad del Palau de Congressos e inaugurando SonarÁgora y un nuevo escenario +D dedicado a charlas con un alto componente audiovisual y actuaciones híbridas, entre la conferencia y el espectáculo.

De esta forma, el Sonar+D se integra de forma orgánica al Sónar de Día, proponiendo un nuevo recorrido que "favorecerá la interacción, el descubrimiento y el reencuentro físico" entre artistas, investigadores, científicos y profesionales creativos, y los principales ejes temáticos girarán en torno a la Web3, la inteligencia artificial y la ecología acústica.

Las nuevas incorporaciones al cartel del Sónar se suman a las ya anunciadas de The Chemical Brothers, The Blaze, Moderat, C.Tangana, Arca, Eric Prydz, Headie One, Morad, Bonobo, Nathy Peluso, Overmono, Charlotte de Witte, Helena Hauff y The Blessed Madonna, entre otros.

El Sónar arranca este mes sus ediciones internacionales, con la celebración de la sexta en Estambul (Turquía), el 18 y 19 de marzo, y el próximo mes debutará en Lisboa (Portugal), del 8 al 10 de abril: desde su fundación en 1994, el festival ha celebrado más de 100 festivales, de los que 76 han tenido lugar en 35 ciudades de más de 20 países.