El Comic Barcelona vuelve a ser presencial en mayo y celebra su 40 aniversario con un tributo a Miguel Gallardo

La Fira de Barcelona Montjuic volverá a ser la sede del Comic Barcelona, anteriormente conocido como Salón Internacional del Cómic. Los días 6, 7 y 8 de mayo, las puertas del recinto se abrirán para dar comienzo a esta edición que, a diferencia de la anterior, vuelve a ser completamente presencial.

Este año es especial. A pesar de que fue en 2021 cuando el Comic Barcelona cumplió su 40 aniversario, será en este 2022 cuando lo celebre. Meritxell Puig, directora del evento, ha explicado este miércoles en Casa Seat que han esperado hasta ahora para poder celebrar como se merece la onomástica.

En la rueda de prensa de este miércoles se han presentado las dos grandes exposiciones que formarán parte del programa. Una de ellas rendirá homenaje al historietista leridano Miguel Gallardo, dibujante y guionista de comic, recientemente fallecido de cáncer a los 67 años. Recorrerá su carrera con un repaso a sus primeras historias, a los homenajes que publicó, a sus ilustraciones y a su extensa novela gráfica. Fue el creador del personaje de Makoki en 1977.

Junto a esta muestra habrá otra de grandes dimensiones que recorrerá los 40 años de vida del Salón del Cómic. Estarán expuestos los carteles de otras ediciones, los invitados, las exposiciones e imágenes retrospectivas. Además, también se hará un recorrido por todo lo que ha ido aconteciendo en el salón durante todos estos años.

Invitados

Oriol Estrada, coordinador de exposiciones y actividades del Comic Barcelona, ha presentado este miércoles a tres de los invitados que por ahora están confirmados, aunque más adelante anunciarán más nombres.

Una de ellos es Nora Krug (Alemania, 1977), autora multipremiada cuyos trabajos han aparecido en medios como The New York Times, The Guardian o Le Monde. Heimat, su novela gráfica de memorias, fue elegida el mejor libro del año por siete medios de comunicación, entre ellos, los ya mencionados anteriormente y NPR, San Francisco Chronicle y Boston Globe.

Otro de los invitados es Peter Bagge (Estados Unidos, 1957), el famoso autor de Odio (1990). Ha trabajado ocasionalmente con Marvel y DC y, ha realizado periodismo en viñetas, firmando reportajes y crónicas para revistas como Details.

Y por último, John Allison (Reino Unido, 1976). Creador de la serie Giant Days, Wicked Things, By Night, Steeple y Bad Machinery, es uno de los primeros autores que ha publicado su cómic íntegro en Internet.

El cartel

La ilustradora madrileña Carla Berrocal (1983) ha sido la encargada de hacer el cartel del evento. “Cuando Meritxell me lo propuso me entró miedo” ha asegurado en la rueda de prensa. Berrocal ha explicado que a la hora de hacerlo tenía claro que mensaje quería plasmar: la genealogía femenina.

El cartel de esta edición Cómic Barcelona

La artista, así como el resto de ponentes, ha señalado que la figura femenina en el comic es una asignatura pendiente. “He intentado conectar generaciones de lectoras con esta imagen, la de una autora que le entrega un comic a una niña”.

Puig ha recalcado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan el cómic y aprendan a través de él. Es por eso que en esta edición volverá a estar presente la sección Comic Kids, donde los niños de 5 a 12 años podrán participar en varios talleres como la Comicteca, el ComicPlay, el Comic Chapa o el Pintacartas.

Además, colaborando con el Departament d’Ensenyament, se realizará una jornada pedagógica el viernes para que las escuelas visiten el espacio.