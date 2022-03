Chicharito Hernández se reencuentra con sus hijos tras las críticas

Han sido unas semanas en las que las críticas no han cesado para Javier Chicharito Hernández. Se le veía sacando tiempo para multitud de actividades más allá de lo deportivo y sus fans se sorprendían porque no utilizase esos momentos para coger un vuelo y fuera a ver a sus hijos, a los que hacía meses que no visitaba. Finalmente lo ha hecho y, además, ha dejado claro que para él esos ratos con ellos son salvíficos.

Recientemente, el futbolista mexicano de los LA Galaxy se quejaba de las dificultades que tenía para poder ver a sus hijos, Noah, de casi tres años, y Nala, de año y medio. Ambos son fruto de su efímero matrimonio con la modelo Sarah Kohan. Esta, a finales de enero de 2012 y ante ciertos rumores de infidelidades por parte del punta, se llevó a los pequeños a su tierra natal, Australia.

"Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas", escribía en una story el futbolista hace unos 21 días. A partir de ahí, y aunque les prometía regalos cuando fuese a verlos, no había acercamiento alguno. De hecho, hubo de salir a defenderle su nueva novia, Nicole McPherson.

""[Todo eso] Está muy alejado de la verdad y sería importante que sus seguidores no se sume [a las críticas] con lo que piensan algunos o con lo que ven en redes. Es un gran padre, uno muy bueno", aseguraba la modelo ecuatoriana, con quien poco después debutaría en la alfombra roja.

Ahora, sus cerca de cinco millones y medio de seguidores en Instagram han respirado mucho más aliviados pues en sus stories ha publicado por fin una fotografía en la que aparece jugando con los pequeños en el sofá y, por lo que se aprecia, llenándoles de besos.

Chicharito jugando con sus hijos. Instagram ch14_

Además, ha dejado claro que para él estar con sus hijos es algo fundamental en su vida escribiendo la frase "La mejor manera de recargar baterías".