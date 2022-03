Carmen Borrego abronca a Rafa Mora: "Solo sabes hacer daño, estás aquí para hacer el mal"

El colaborador de Sálvame y exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa Rafa Mora y Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, tuvieron un fuerte enfrentamiento en el programa de Telecinco, a cuenta de la boda del hijo de Borrego.

"No voy a vender nada de la boda de mi hijo, si se vende algo lo vende mi hijo. Evidentemente si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo se hará y yo posaré sin cobrar ni una peseta", decía la colaboradora sobre el enlace.

Y tras eso salió el tema de que una de las invitadas más ilustres a la boda era Belén Esteban, momento en el que Rafa Mora saltaba: "¿Pero a ti te parece normal que te inviten a una boda en la que no sabe ni si el novio quiere casarse?".

Eso hacía enfurecer a Carmen Borrego que mandaba "a la mierda" a Rafa Mora, para después de dar un fuerte golpe en la mesa del colaborador, espetarle: "Con la boda de mi hijo no juegas, no te voy a pasar ni media".

Ante esa reacción Mora trataba de recoger trapo, asegurando que se había explicado mal y que se refería a que el hijo de Borrego "a lo mejor no sabe si quiere hacer una exclusiva, claro que va a querer casarse".

Carmen Borrego, contra Rafa Mora 💥 https://t.co/NGRfdPr9DD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 8, 2022

"Es que tú nunca te explicas bien, solo sabes hacer daño, estás aquí para hacer el mal", sentenciaba Carmen Borrego.