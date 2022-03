Pablo Motos a Valeria Castro: "Me han dicho que eres la nueva Chavela Vargas"

El hormiguero recibió este martes la visita de la cantante y compositora de 22 años Valeria Castro, que presentó en el programa de Antena 3 su primer disco, Chiquita.

Castro empezó a darse a conocer en internet con vídeos de sus versiones de temas conocidos y su trayectoria musical alcanzó una nueva dimensión cuando Alejandro Sanz compartió uno de sus temas en sus redes sociales alabando su dulzura y talento.

"Cuando lo publicó no me había enterado, estaba en el aeropuerto y no tenía datos en el móvil, hasta que no me conecté al wifi de casa no vi todos los mensajes que me llegaron", recordó la cantante.

Y comentó que "le conocí durante la pandemia por videollamada que cantamos juntos, pero espero conocerle en persona dentro de poco".

.@valeriacasrod tiene 22 años, compone, canta una música con mucha personalidad y acaba de sacar su EP ‘Chiquita’. 👇🏻 Gira de conciertos en el hilo #CastroEH pic.twitter.com/rTqY3EEk31 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 8, 2022

Pablo Motos destacó al presentar a la artista que "me han dicho que eres la nueva Chavela Vargas", pero Castro, agradecida por la comparación, solo pudo comentar que "se demuestra que este país hay hueco para los artistas que empezamos de cero".

EL presentador también comentó que la invitada era de La Palma: "Ahora estamos mejor, pero la reconstrucción va a tardar. Lo que queremos es que la gente no nos olvide", reconoció la palmera.