Juan Luis Guerra, Maluma i Malú, primers confirmats per als concerts Ciutat Festival

Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 en la web del festival i en la de Proactiv Entertainment, organitzadora amb el Levante UD. Els clients de CaixaBank podran comptar amb un descompte especial i la possibilitat de participar en sorteigs d'experiències exclusives.

Entre els artistes, Malú portarà la seua gira 'Mil batallas tour' el divendres 17 de juny a l'escenari del Ciutat de València. Una Malú "renovada i amb més força que mai" es posarà davant del seu públic per a fer vibrar amb els seus èxits i presentar el seu nou treball, avancen els organitzadors del Ciutat Festival.

KissFm Mecano Musical Experience - Cruz de Navajas és el següent espectacle confirmat per al 25 de juny. Es tracta d'un nou format de concert en directe per a gaudir dels grans èxits de Mecano. No és tant una obra de teatre amb música i guió, sinó d'un espectacle amb múltiples històries ja presents en cadascuna de les cançons de la mítica banda.

El diumenge 3 de juliol serà el torn del gran Juan Luis Guerra, músic, cantautor i productor, al costat de la seua banda de músics 4.40. Arribarà a aquest escenari amb la seua gira 'Entre mar i palmeras 2022' on oferirà un repertori inspirat en els seus més recents àlbums al costat dels seus èxits i els elements més avançats de llums i so.

I Maluma, ídol global de la música llatina, actuarà el dijous 7 de juliol, amb el que per fi se li podrà veure a Espanya en 2022 en el marc del Ciutat Festival.

Aquest projecte, que va nàixer l'any passat sota unes condicions molt marcades per les restriccions sanitàries, ha demostrat la seua capacitat d'adaptació i en la seua segona edició preveu adequar el seu aforament i producció a la situació actual.

El passat estiu, l'estadi del Levante va acollir aquest nou format de festival amb uns 30.000 assistents. "Aquest ha de ser l'any de consolidació d'un projecte que busca tornar a convertir el Ciutat de València en el recinte per excel·lència dels grans concerts de la ciutat, tal com ho va ser en els 80 i 90", destaca Carlos Bau com a responsable d'Explotació Comercial de l'estadi, a més de destacar que un festival així és la millor forma de donar suport a un sector tan castigat per la pandèmia com la música.

Per a Proactiv, tornar a organitzar aquest cicle de concerts al costat del Levante UD, amb la incorporació de CaixaBank com a patrocinador principal, suposa que l'estadi "tornarà a convertir-se en el centre cultural de referència aquest estiu a València", augura el seu director general Nicolás Renna.