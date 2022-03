Sobera 'se pica' con un comensal de 'First dates' y le reta a un pulso

El tamaño de Antón no intimidó a Carlos Sobera este lunes en First dates, y eso que el comensal casi no cabía por la puerta del restaurante de Cuatro: "Eres lo más parecido que he visto en mi vida a un armario empotrado...", le dijo el presentador nada más verle.

"Ahora mismo peso 115 kilos, es bastante, pero porque soy alto también, mido 1,94 centímetros y me gusta hacer culturismo, aunque me inicié desde muy temprano en el powerlifting -Levantamiento de potencia-", reconoció el madrileño.

Nada más sentarse en la barra, Sobera comentó: "Yo siempre digo lo mismo, estos mucho, mucho... pero luego, nada", picando a Antón y retándole a un pulso "con la izquierda, que es con la que no tengo fuerza", comentó el presentador.

"Aparte del tamaño, que influye, también me pico muy fácilmente, mejor no lo hagas porque también soy muy testarudo", admitió el programador antes de vencer al vasco y esperar a que llegara su cita.

Paula y Antón, en 'First dates'. MEDIASET

Que fue Paula: "Soy una persona a la que le encanta innovar y no le gusta nada la monotonía. Me gusta probar cosas nuevas en todos los ámbitos y dispuesta a cualquier nueva aventura", afirmó en su presentación.

Por supuesto, entre el madrileño y la estudiante de Ciencias Físicas del Deporte, el ámbito deportivo fue uno de los temas de los que más hablaron: "Quiero empezar en el gimnasio para tener unas piernas...", comentó la velocista.

El deporte jugó un papel muy importante en la decisión de ambos comensales, ya que Antón sí que quiso tener una segunda cita con Paula porque "tenemos que quedar para hacer piernas". Ella, por su parte, también quiso volver a ver al madrileño: "Le veo muy tierno".