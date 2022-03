Daniel Diges estrena el espectáculo 'Cineman Sinfónico' junto a su hijo

Un viaje musical por canciones emblemáticas del cine, acompañado sobre las tablas por su hijo Galileo y por las voces de otros veinte niños. Así es el espectáculo teatral Cineman Sinfónico que el cantante y exparticipante de Eurovisión Daniel Diges estrena este lunes en Madrid.

"La infancia es la patria a la que uno regresa cuando se tienen hijos", dice Daniel Diges sobre el escenario en el ensayo previo al estreno de Cineman Sinfónico. Una cita que toma como mantra al compartir escena y espectáculo junto a su hijo mayor, Galileo, además de otros veinte niños de la escuela musical Marand.

En un espectáculo fresco y con toques de humor, Diges, representante de España en Eurovisión 2010 con su canción Algo chiquitito, regresa sobre las tablas tras su último musical, Kinky boots, y lo hace con un espectáculo estilo Las Vegas en el que reversiona algunas canciones icónicas de la industria del cine con guiños hacia Madrid.

Con una camisa blanca y un chaleco negro, Daniel Diges salía sobre las tablas a escasas horas del estreno de su musical, que desde el 7 de marzo y hasta el próximo 24 de abril podrá verse en Madrid en cuatro funciones, que dirige Gabriel Olivares y para las que ejerce de dramaturgo Dani Alés.

Una versión adulta del propio Diges y una infantil conviven en el escenario, en la que, mientras el cantante rememora la infancia, el coro sale a escena para acompañar al vocalista. "Ser niño y luego no. La infancia, el primer borrador de todo lo que serás", comparte Diges en un guiño a la frescura de estos años, que da paso a un homenaje a Madrid.

"Tejados, cornisas, cielos de Madrid, el último lugar en el que se pone el sol", comienza a cantar sobre un decorado copado por algunos escenarios de la capital como la Plaza España o el edificio Metrópolis, en una versión de la conocida Cjim chim cherí de Mary Poppins, que no será la única familiar para el público en este show de ochenta minutos.

Al repertorio se añaden doce temas de películas como Gladiator, La vida es bella, Cinema Paradiso, Moulin Rouge, La La Land o Mamma Mia, que intercaladas con toques de humor además de la voz de Diges, su particular coro de artistas infantiles y veinte músicos de la orquesta sinfónica dan forma al espectáculo.

Tras participar en musicales en España y Latinoamérica como El Médico, High School Musical, Bella y Bestia y We Will Rock You, Diges, que se hizo con el Premio Nacional de Teatro como mejor Actor de musicales en 2009 y 2010, apuesta ahora por este espectáculo en el que recorre temas de cine que han marcado a los espectadores.

El protagonismo se lo cede en la parte más emotiva del espectáculo a su hijo Galileo Diges, de 13 años, que entra a escena enfundado en una americana granate mientras su padre le acompaña al piano y en silencio, mientras el primogénito demuestra que comparte con su padre soltura y maestría en la música.

"Dicen que la vida es como una caja de bombones. También es a veces como una bolsa de pipas, en la que puede tocarte una amarga. La diferencia la marca quien sigue sonriendo", dice un Diges filosófico, rememorando sus etapas difíciles en la música sirviéndose de esta analogía. “Estuve dos años sin trabajar, pero aprendí a tocar el piano”.

Con el humor y la positividad que le caracterizan, Diges se sube a las tablas en este viaje musical que invita al espectador a sumergirse en el cine y las canciones que acabaron por convertirse en sello de sus películas.