Cristina Porta presume de sus nuevos tatuajes y explica el significado: "Mi piel es el libro de mi vida"

Cristina Porta ha vuelto a tatuarse. La concursante de Secret Story ha querido dejar para siempre marcado en su piel su paso por el programa y ha presumido de hasta tres nuevos diseños en su cuenta de Instagram.

Como ha enseñado ella misma, dos de ellos estaban completamente relacionados con el reality y las personas que ha conocido desde entonces, incluido a Luca Onestini. Otro es una frase en latín que define su lema.

En uno de los antebrazos se puede leer la fecha del 9 de septiembre de 2021. "La fecha en que mi vida cambio de rumbo. Pisé la casa y también te conocí", ha comentado, haciendo una mención indirecta a su pareja. Debajo del número, hay un corazón que quería que fuese blanco. "Simboliza todo lo que os quiero", le ha dicho a sus fans.

En la otra muñeca, por encima de un número cuatro, ha escrito "Ama et quod vis fac". "Una frase en latín de San Agustín que significa 'Ama y haz lo que quieras'. No el capricho, no lo que se te ocurra, sino lo que verdaderamente puedas querer. Si lo haces por amor, puedes hacer lo que quieras", ha explicado.

"Siempre digo que mi piel es el libro de mi vida", ha concluido, asegurando que estos diseños son "muy especiales para ella".