Cvirus.- PP lamenta la "falta de transparència" del tripartit en la gestió dels fons per a la recuperació Covid

Ibáñez ha recordat que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar en el Debat de Política General de 2020 que la Comunitat rebria 21.000 milions d'euros de fons europeus, "però la realitat és tossuda i d'eixa quantitat res se sap", ha dit. "El que sí sabem és que som la tercera CCAA per la cua en el repartiment de fons", ha assenyalat en un comunicat.

"Esperem que la compareixença demà del conseller Soler en Les Corts llance llum sobre què s'està fent amb els fons per a la recuperació i com s'està fent. El tripartit és absolutament ineficaç, ja que la Comunitat ha de retornar 335 milions d'euros que van arribar per a pal·liar el dany a les empreses pel Covid perquè s'han quedat sense concedir", ha indicat.

"Els fons no estan arribant a la gent que els necessita", ha insistit Ibáñez. "Puig deia que el repartiment de fons europeus anava a ser la guia per al nou finançament perquè es reconeixeria el pes de la població. La realitat és que estem a la cua. Pedro Sánchez ha tornat a relegar a la Comunitat Valenciana i Puig no alça la veu per a defendre els nostres interessos", ha postil·lat.