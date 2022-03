'Secret Story' expulsa de forma disciplinaria a Carmen y emite el vídeo de su "conducta intolerable"

Dramático domingo en la casa de Secret Story. A eso de la hora de comer, Carmen, la estudiante de matemáticas de Badajoz, fue expulsada fulminantemente y de forma disciplinar después de tirarle agua a Laila durante una discusión entre ambas.

"Conducta intolerable" tildó el propio programa la acción de la joven, que acabó siendo, horas después, la protagonista absoluta del programa debate nocturno de Telecinco, presentado por Toñi Moreno.

El espacio contó con la presencia de Carmen y emitió las imágenes por las que había sido expulsada.

"Sé que lo he hecho mal, de primeras no lo he visto para tanto. Quiero pedirle perdón a Laila y a la dirección, siento que me he pasado, pero en el momento no podía más", confesó la pacense, que se excusó en que Laila la estaba continuamente "provocando".

Repasamos los acontecimientos que han ocasionado la expulsión disciplinaria de Carmen ¿Qué pensáis al respecto? #SecretNoche8 pic.twitter.com/ofpYxM7Ne9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

"No soy una persona agresiva, pero ahí la situación era como: 'no se calla, no se calla'. Yo no soy así. Hay situaciones que me estaban sobrepasando, que hacían que no fuese yo y no era feliz", reconoció.

Además, el programa emitió la reacción de Rafa, que mantiene una especie de idilio en el programa con ella, tras saber la expulsión. Al joven se le vio muy afectado, mostrándose decaído durante toda la tarde.