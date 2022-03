L'anell ciclista de València supera els 7 milions d'usuaris en els seus cinc anys

Tots dos han destacat que l'anell ciclista connecta tots els carrils bici i han ressaltat l'augment generalitzat de l'ús de la bicicleta en tota la capital valenciana. Ribó ha assegurat que l'anell ciclista és "un element fonamental per a la mobilitat sostenible, no només per a la bicicleta sinó també per al patinet a la ciutat".

"És una ferramenta que permet connectar tots els carrils que hi havia i els fets, que són molts. Ha augmentat el seu ús i això és indicador que la mobilitat en la ciutat està canviant i millorant cap a la mobilitat sostenible", com "diuen tots els indicadors", ha exposat el primer edil.

L'anell ciclista es va engegar el 3 de març de 2017 i en eixe temps s'ha registrat un "increment progressiu" de l'ús d'aquest ronda ciclista que transcorre pel cinturó del centre històric "en tots els trams i en tots els índexs analitzats".

"Hui és un dia de celebració. Fa cinc anys comencem amb aquest eix fonamental. Aquesta circumval·lació ciclista al voltant del centre històric", ha exposat Grezzi, que ha considerat "molt rellevants" les dades. "En només cinc anys tenim un increment de més del 300 per cent de l'ús del carril bici en aquest punt, el més usat de la ciutat".

L'edil ha detallat que s'ha aconseguit tindre cada dia més de 8.500 usuaris enfront dels 2.000 de mitjana que ho empraven i ha afirmat que tots els carrils bici que connecten amb l'anell han "incrementat moltíssim" també les persones que circulen per ells.

Joan Ribó ha mostrat la seua satisfacció per les dades aconseguides respecte a l'ús de la bicicleta a València, "com a ciclista i com a ciutadà". "Açò es tradueix en una ciutat més sostenible on la contaminació ha baixat i on el soroll també ha baixat. Tot són avantatges i ens aproximem a ser una ciutat cada vegada més europea", ha manifestat.

"Totes les anàlisis respecte a altres ciutats ens diuen que València està millorant la seua posició respecte a les ciutats de tota Espanya. Crec que que som la número dos, per darrere de Sevilla, i crec que és un element molt important", ha agregat el responsable municipal, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Ribó ha considerat que si es compta amb "uns carrers on se circula raonablement bé excepte en les hores d'entrada i eixida de la ciutat és, en gran part, a causa del canvi de mobilitat que s'està llançant". "Continuem treballant en aquests moments i sabeu que continuem fent més carrils-bici", ha apuntat.

A més de ressaltar l'ús de la bicicleta als voltants del carrer Xàtiva, el regidor de Mobilitat Sostenible ha destacat el que es produïx en el carrer Alacant. "Va intentar fer-se alguna polèmica, però que s'ha convertit en un eix de comunicació de barris molt poblats com Russafa, Malilla o Sant Marcel·lí que poden desplaçar-se perquè existixen eixos segurs i interconnectats en eixa xarxa capil·lar que té la ciutat", ha exposat.

Grezzi ha asseverat que València és una de les ciutats "on millor se'n va amb bicicleta". "Hi ha un canvi de paradigma i d'hàbits. La baixada de la contaminació és molt rellevant en 2021. Som la gran ciutat on més ha baixat la contaminació. Podem estar molt feliços i seguirem aprofundint perquè és el que vol la ciutadania. Ens posa en el mapa de les ciutats espanyoles i som un exemple a seguir", ha argumentat.

Així mateix, l'edil ha assenyalat que en el conjunt d'Europea també es mira a la capital valenciana, "una ciutat magnífica amb mar, muntanya, i amb la llera del Turia". Ha apuntat que "faltava incidir en aquestes mesures".

Al setembre del 2019, la ronda ciclista tenia 2,7 milions d'usuaris, mentre que en 2022 ja té cinc. Des de la seua obertura, la mitjana diària de ciclistes ha passat de 2.000 a 8.500 en el dia, un 300% més. Igualment, la xarxa ciclista ha augmentat la seua extensió en més d'un 200%, ha comentat el consistori.

Igualment, ha detallat que encara que hi ha increments d'ús en tots els carrils-bici, destaca l'augment de passos per l'avinguda del Port, del 28,1% respecte a 2019 i del 35,3% respecte a 2020. L'augment per Blasco Ibáñez amb l'avinguda de Catalunya és del 23,8% respecte a 2019 i del 37% en comparació de 2020. Per la seua banda, en la intersecció de Peris i Valero-Regne de València és del 24,3% respecte a 2019 i del 24% respecte al 2020.

PREVISIONS DE FUTUR

En l'actualitat, la ronda ciclista té 168 quilòmetres d'extensió, ha indicat l'administració local, que ha avançat que entre 2022 i 2023, la xarxa s'incrementarà en 17 quilòmetres de carril-bici més.

Entre uns altres, està prevista la construcció d'un segon anelle ciclista que connectarà els carrils-bici de Primat Reig i Mestre Rodrigo, ja existents, amb els nous de Rector Peset, General Avilés, Pérez Galdós i Cardenal Benlloch.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres la construcció d'un nou tram de carril-bici que augmentarà la xarxa ciclista en la marginal esquerra de l'antiga llera del riu Turia, entre el carrer de Tamarindos i el Pont de les Arts. Recorrerà, segregat en calçada, la via de servici de Manuel de Falla, Tirso de Molina i Menéndez Pidal.

PLAÇA D'ESPANYA

A més, la Junta de Govern Local ha atès la petició de la direcció d'obra del carril-bici de Sant Vicent, Marvà i Plaça d'Espanya per a ampliar en un mes i mig el seu termini d'execució amb la finalitat de millorar el ferm de la calçada, incloure una illeta per a vianants i facilitar l'accessibilitat en la seu de l'Onze. Eixe eix ciclable estarà finalitzat a l'abril.

Mobilitat Sostenible ha començat les obres del carril-bici que unirà l'avinguda de Tres Creus amb la Plaça d'Espanya per l'avinguda del Cid, Sant Josep de Calasanz, San Francisco de Borja i Pintor Benedito, ha agregat el consistori.