La Generalitat crea un fòrum per a elaborar l'estratègia de tornada dels valencians a l'exterior

Com a grup de treball de caràcter consultiu i d'assessorament, el fòrum plantejarà les accions a tindre en compte per a l'elaboració d'un pla de retorn. Es tracta d'un pas previ necessari per a la creació per via reglamentària del futur consell autonòmic per a la tornada de les persones valencianes a la Comunitat.

Aquest pla forma part dels compromisos del seminari de govern d'Albocàsser-Benassal i pretén dissenyar una estratègia per a les persones emigrades per motius econòmics i que tinguen voluntat de tornar, explica l'administració.

És un objectiu transversal del Consell, amb el que el procés de diàleg i definició ha de comptar amb la implicació de tots els departaments amb competències i dels organismes del sector instrumental que desenvolupen accions en aquest camp. També requereix de la col·laboració amb els ajuntaments.

Es tindrà en compte l'opinió de les persones implicades, tant a nivell individual com a través d'associacions, amb especial consideració per a les entitats representades en el Consell Valencià de Participació en el sector de la migració.

En concret, la participació de la ciutadania s'articula directament a través del portal GVA Participa, mitjançant l'ompliment voluntari d'una enquesta dirigida als valencians a l'exterior o que ja han tornat. Així s'arreplegarà informació relativa a la seua situació i necessitats per a afavorir la seua tornada.

Aquesta enquesta, ja disponible en el portal de participació ciutadana, permetrà conéixer la realitat actual de l'emigració valenciana per a desenvolupar un pla de tornada el més efectiu possible, amb la col·laboració dels centres CEVEX de valencians a l'exterior.

L'objectiu és conéixer el perfil d'aquestes persones, les circumstàncies que els van portar a marxar-se i quins motius els portarien a tornar, a més de les condicions que es poden millorar per a afavorir la seua tornada.

Es recopilaran dades com a gènere, edat, província d'inscripció abans de marxar-se, país estranger de residència, temps de residència en l'estranger, motius pels quals va emigrar, si pretén tornar o si va tornar, per què motius, quins obstacles troba o va trobar... A través del correu 'valenciansexterior@gva.es' s'ofereix la possibilitat d'expressar directament qualsevol aportació.