Renfe programa 62 trens especials de Rodalies per a assistir a les mascletaes

Segons ha informat la companyia, Renfe Rodalies posarà a la disposició dels viatgers un total de 360 trens durant aquest cap de setmana entre València i les localitats de Gandia, Cullera, Algemesí, l'Alcudia, Bunyol, Castelló, Sagunt, Moixent i Utiel.

El 60 per cent dels viatgers prefereixen utilitzar els trens de rodalies com a mitjà de transport durant els dies festius per motius de comoditat i preu. El desplaçament fins a les estacions de Rodalies sol efectuar-se a peu amb una durada mitjana d'entre 5 i 10 minuts.