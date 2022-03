Cómo proteger las finanzas de la guerra: consejos de expertos para asegurar los ahorros

Los peores presagios se cumplieron. Rusia comenzó la invasión de Ucrania durante la madrugada del miércoles al jueves. Tras más de una semana de resistencia por parte de la población ucraniana, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado intensificar los ataques sobre la capital, Kiev, y las principales ciudades del país. El servicio de emergencias ha contabilizado más 2.000 civiles muertos desde que comenzó la ofensiva. Más de 800.000 ciudadanos han abandonado sus hogares en dirección a los países vecinos, según la ONU.

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un aumento del nerviosismo en los mercados financieros, especialmente entre aquellos ciudadanos que se decidieron a invertir por primera vez con el dinero ahorrado durante el confinamiento. Tras un inicio de año marcado por la volatilidad y la alta inflación, muchos inversores siguen perplejos por la repercusión del conflicto armado en sus finanzas y por la incertidumbre sobre el futuro de la economía. ¿Qué conviene hacer en estos momentos para asegurar los ahorros?

Los analistas financieros consultados por Finect pronostican que el mayor impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania tendrá lugar en el mercado de la energía, donde ya se ha empezado a ver un encarecimiento de las materias primas como el gas y el petróleo. El precio del barril de Brent —referencia en Europa— se ha disparado por encima de los 100 dólares. Los ciudadanos notarán las consecuencias en sus bolsillos, ya que se verán afectados por el incremento de la inflación, es decir, la subida generalizada de los precios.

Así lo creen los analistas de Mutuactivos, quienes consideran que la Unión Europea debería reducir su dependencia energética de Rusia si quiere mitigar estos efectos. “A corto plazo seguirá existiendo presión sobre el precio de la energía, especialmente del gas en Europa. Los elevados precios de la energía no permitirán que la inflación caiga tan rápido como se esperaba. La UE necesita disminuir su dependencia energética de Rusia. Compaginar este proceso con la descarbonización de la transición energética será difícil y costoso”, aseguran en un artículo publicado en la plataforma para inversores.

Los expertos creen que las Bolsas se recuperarán en el corto o medio plazo, como ha ocurrido en otros conflictos bélicos precedentes. “El impacto suele estar focalizado en los días de máxima tensión. Las Bolsas se recuperan en las semanas siguientes y se acoplan de nuevo a la tendencia del momento. Los impactos suelen ser transitorios y de muy corto plazo”, indica Alberto de Antonio Gardeta, analista de Ibercaja Gestión.

¿Qué hacer con las finanzas en medio de la guerra?

Muchos inversores se muestran nerviosos en estos momentos de incertidumbre, ya que nadie tiene una bola de cristal para adivinar cuándo terminará el conflicto bélico o en qué momento dejará de tener impacto en los mercados. Todos los asesores financieros coinciden en el mismo consejo sobre cómo actuar con las finanzas personales: hay que mantener la templanza y no precipitarse en las decisiones.

“Mantener la calma en los momentos de elevada tensión es la clave para obtener rendimientos positivos en los mercados financieros. Creemos que las caídas provocadas por la tensión geopolítica son de corto recorrido y que los mercados recuperarán su tendencia previa en el medio plazo”, valora De Antonio (Ibercaja Gestión).

Aunque no sea fácil, los expertos recomiendan a los inversores no dejarse llevar por el pánico y mantener el plan financiero diseñado antes del conflicto. "Lo importante cuando hay bajadas extremas de los mercados es no caer en el pánico generalizado que afloran los mercados y mantener la calma. Una vez que estás invertido, debes mantener tu plan financiero con el horizonte temporal que en su momento has trazado para tus finanzas personales", apunta Eduardo Súarez Méndez, asesor financiero de Mapfre Gestión.

“Debemos estar tranquilos y mantener la cabeza fría. Tenemos una cartera bien diversificada, adecuada a nuestro nivel de riesgo y con un horizonte temporal de largo plazo. No debemos dejarnos llevar por el ruido del corto plazo y la extrema volatilidad que estamos sufriendo estos días”, señala su compañero Eduardo Estallo, asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial.

Existe una división de opiniones entre aquellos asesores que creen que las caídas vividas en las Bolsas abren la oportunidad de hacer compras tácticas y otros que creen que conviene posicionarse en un sesgo más defensivo para prevenir males mayores. “Los impactos en el mercado de los conflictos geopolíticos son poco duraderos. Su volatilidad ha representado históricamente una oportunidad para entrar en el mercado o acumular posiciones”, defiende Francisco Martínez, asesor financiero en Andbank.

Una vez se recuperen los mercados financieros, el inversor que decida comprar puede beneficiarse de la recuperación del precio de las acciones. "Conforme vayan avanzando los días, debemos ir identificando posibles opciones de compra. Históricamente, las Bolsas mundiales después de un conflicto bélico han tenido un excelente comportamiento. Hemos vivido muchas crisis y el mercado siempre se ha recuperado a largo plazo", afirma Estallo.

Productos para defenderse de la guerra

Algunos inversores prefieren mover sus carteras hacia vehículos de inversión más conservadores para cubrirse de posibles fuertes pérdidas si continúa la volatilidad en los mercados. Los usuarios pueden consultar el escaparate de productos para invertir con riesgo bajo, donde se pueden encontrar opciones que han logrado rentabilidad en momentos de pánico en los mercados financieros.

Uno de ellos es el fondo de inversión Renta 4 Renta Fija 6 Meses, cuya cartera se mueve para buscar refugios en situaciones volátiles. Este producto se puede contratar desde 10 euros. “¿Qué utilidad tiene? Si un inversor quiere salir del mercado e ir a liquidez pero no quiere hacer un reembolso, usar fondos como este es una excelente opción”, afirma el asesor financiero Daniel Pérez Alegre.

Otra opción es el fondo de inversión Candriam Index Arbitrage, que utiliza la estrategia del arbitraje de deuda para limitar al máximo la volatilidad. “Es un fondo muy estable, con una volatilidad muy reducida. Las rentabilidades van a ser positivas pero muy reducidas”, destaca Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Banca.

Finalmente, una tercera opción pueden ser los bonos ligados a la inflación, cuyos rendimientos dependen del nivel de inflación. Este es el caso del fondo Global Inflation Short Duration Bonds, un vehículo de inversión de AXA World Funds. “Puede tener sentido para inversores muy conservadores. En la situación actual de la renta fija puede ser una buena alternativa para complementar las carteras y protegerse de la inflación”, apunta Miguel Camiña, cofundador de MiCappital.