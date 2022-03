La invasión de Ucrania está provocando tal terror y desastre que muchas personas alrededor del globo han condenado públicamente los actos de Rusia por las devastadoras consecuencias que están trayendo no solo al país invadido, sino a sus gentes.

Las muestras de solidaridad se están sucediendo por todos los países, desde los aledaños a Ucrania que están acogiendo a los refugiados hasta el apoyo logístico de otras regiones. Y, también, son muchos los rostros famosos que están intentando poner su granito de arena.

Mila Kunis y Ashton Kutcher son los últimos que han querido hacerlo, empezando con una gran donación de tres millones de dólares para los ciudadanos de Ucrania. Y es que, además, la actriz es oriunda de allí.

"Nací en Chernovtsi, Ucrania, en 1983, y vine a América en 1991", comenzó explicando en el vídeo de YouTube que acaban de publicar para fomentar la recaudación de fondos. "Siempre me he considerado estadounidense, y con orgullo. Amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy puedo decir que nunca he estado tan orgullosa de ser ucraniana".

"Yo nunca he estado tan orgulloso de estar casado con una ucraniana", añadió el intérprete y, después, continuó hablando ella: "Los eventos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos a la humanidad".

"Estamos recaudando fondos para proporcionar a los refugiados lo que tanto necesitan, la ayuda humanitaria inmediata en la zona", explicó Mila Kunis. "Así que Ashton y yo hemos decidido aportar tres millones de dólares a Airbnb y Flexboard a través de GoFundMe, como esfuerzo para conseguir 30 millones de dólares de donaciones".

De este modo, la pareja de actores han iniciado una recaudación de fondos para los refugiados de Ucrania con ayuda de Flexboard, que transportará la ayuda humanitaria a las ONGs de la zona, y Airbnb, que ofrecerán viviendas y pagará los gastos a aquellos que acojan a los refugiados.

"Por favor, id a nuestra página de GoFundMe, donad lo que podáis. La gente de Ucrania son fuertes y valientes, pero ser fuertes y valientes no significa que no necesiten ayuda. Necesitamos ayudarlos", concluyó ella. En apenas unas horas, la recaudación ya ha recibido más de 73.000 dólares más.