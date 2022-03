Ucraïna.- El PSPV presenta mocions en els ajuntaments per a condemnar la invasió russa d'Ucraïna

Així ho especifica la moció, firmada per la secretària d'Unió Europea de la CEN del PSPV-PSOE i eurodiputada, Inmaculada Rodríguez Piñero, que reclama així mateix als Estats membres de la Unió Europea que admeten a les persones ucraïneses que fugen del conflicte com a objectors de consciència, que s'amplien les sancions a Rússia i que es reconega públicament als ciutadans i ciutadanes tant russos com a ucraïnesos que han eixit a manifestar-se en contra de la guerra "arriscant la seua pròpia seguretat".

"Hem sigut testimonis de la brutalitat d'un conflicte perpetuat per un país autocràtic que es nega a respectar els drets humans i les garanties que ofereixen els sistemes democràtics i constitucionals", ha afirmat Rodríguez Piñero, que ha defès que la resposta europea ha sigut "ràpida i contundent, a més coherent amb els principis fundacionals de la Unió. Hem alçat una única veu des d'una comunitat política disposada a defendre la llibertat i la pau per les quals tantes persones van donar la seua vida", ha afegit.

La moció expressa així mateix el suport a les decisions adoptades pel Govern d'Espanya en matèria d'acolliment de refugiats i al fet de sumar-se a l'enviament com Estat Membre de material i equip per a les Forces Armades d'Ucraïna. Així mateix, el text dona suport a la decisió del Consell de Ximo Puig de "convertir la Comunitat en un corredor humanitari", i l'acord aconseguit en matèria de solidaritat per al poble ucraïnés.

A més, s'insta la Unió Europea al fet que es restringisca la importació dels béns d'exportació russos més importants, inclosos el petroli i el gas, i al fet que es prohibisquen les noves inversions de la Unió a Rússia. Així mateix, es dona suport a la suspensió de la participació de Rússia en esdeveniments internacionals culturals i esportius.

"Les institucions democràtiques han de ser clares amb el rebuig i la condemna enèrgica d'una invasió bèl·lica que viola el dret internacional i posicionar-se de manera explícita a favor del poble ucraïnés", ha considerat la responsable d'Unió Europea del PSPV-PSOE, que ha recordat que "precisament aquesta setmana, el Consell de Ximo Puig i el municipalisme valencià han acordat deu punts clau per a convertir aquesta terra en un Corredor Humanitari".

Així, ha aplaudit mesurades com la mobilització de material farmacèutic o l'activació del Fons d'Emergència amb dos milions d'euros. "Vam demostrar una vegada més que per als i les socialistes no hi ha fissures en la lluita contra l'opressió", ha conclòs.