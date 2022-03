Generalitat atorga els premis Participa-Acció a sis projectes en favor de participació ciutadana i associacionisme

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució per la qual es concedeixen aquests guardons que premien tres iniciatives en la modalitat de participació ciutadana i altres tres propostes en la categoria d'educació per a la participació.

Es tracta de propostes desenvolupades per entitats locals, entitats ciutadanes i la ciutadania per a aportar valor i innovació en aquestes àrees, ha explicat l'administració valenciana. Els premis consisteixen en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica d'entre 1.000 i 4.000 euros.

En participació ciutadana els guardonats han sigut l'associació Somllar pel projecte 'Consell de participació infantil', que ha aconseguit el primer premi, dotat amb 4.000 euros; i l'associació Nautae amb el segon premi per la proposta 'Un pati per a totes', proveït amb 2.500 euros. La Fundació Juan Ignacio Muñoz Bastide ha aconseguit el tercer premi per 'Patraix al carrer', amb una quantia de 1.000 euros.

Somllar és una organització aconfessional, apartidista i sense ànim de lucre nascuda en 2001 per a atendre al col·lectiu de xiquets, xiquetes, adolescents i jóvens en risc d'exclusió social.

El projecte guanyador 'Consejo de participación infantil' està funcionant des de 2017 com una iniciativa innovadora que modifica i crea un canal amb més poder participatiu amb la finalitat de consolidar i potenciar un procés real de participació infantil, facilitant estratègies que empoderen als xiquets i xiquetes que es troben acollits en llars de l'entitat, ha explicat la Generalitat.

La proposta de l'associació per a la promoció de la salut integral Nautae 'Un pati per a totes' busca la transformació i millora dels espais d'esbarjo del Col·legi Santiago Apòstol de València a través d'un procés participatiu. La intervenció s'ha dut a terme entre 2020 i 2021 amb la participació de persones amb problemes de salut mental contractades i acompanyades per l'asociació, per l'alumnat d'ESO del centre educatiu i un equip d'experts en construcció i disseny.

La Fundació Juan Ignacio Muñoz Bastide, responsable de 'Patraix al carrer', és una entitat sense ànim de lucre divulgadora de la realitat i necessitats de persones amb dany cerebral adquirit, amb alteracions neurològiques o neurodegeneratives o que pateixen trastorns del neurodesenvolupament.

La seua iniciativa, guardonada amb el tercer premi Participa-Acció, s'ha desenvolupat amb la creació d'una xarxa associativa en el barri valencià de Patraix en 2020 i l'organització de tallers dirigits al foment de la participació de les persones usuàries de les entitats.

'LA FIGUERA DE BENIMACLET'

Pel que fa a la modalitat de projectes d'educació en la participació, la Generalitat ha apuntat que han resultat premiats l'associació Catxirulo Lab per la proposta 'La figuera de Benimaclet', que ha aconseguit el primer premi -4.000 euros-.

El segon premi ha sigut per a la Federació d'Associacions d'Estudiants per la iniciativa 'Alumnat implicat en la societat', dotat amb 2.500 euros. El tercer lloc ho ocupa l'Ajuntament d'Almassora, que rebrà 1.000 euros per al projecte 'Darremur orgànic'.

'La figuera de Benimaclet' és un projecte nascut en 2019 a través de l'associació Catxirulo Lab, que aposta per la creació d'un espai comunitari de participació i educació en la participació en el context de l'espai Escola Meme en el barri valencià de Benimaclet.

Pel seu costat, 'Alumnat implicat en la societat' és un projecte que se centra en les necessitats que es detecten en l'actualitat en persones jóvens, principalment entre 12 i 17 anys, per a fer front de manera col·lectiva a factors que han afectat substancialment a les persones jóvens i a la visió del seu present i el seu futur com l'assetjament escolar, l'homofòbia, la violència de gènere en l'adolescència, l'augment de la interculturalitat, la falta de participació de l'alumnat, la desafecció política o l'impacte de la Covid-19, ha assenyalat l'administració.

ESPAI EN DESÚS

La proposta 'Darrermur orgànic' va començar en 2015 i ofereix una oportunitat a la ciutadania de donar vida a un espai en desús (solar municipal) mitjançant una estratègia d'urbanisme participatiu en el qual s'ha pretès que els veïns i famílies s'impliquen directament i puguen decidir sobre la destinació d'un emplaçament per al seu gaudi.