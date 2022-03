Marta López, delante de la madre de Álex Casademunt: "Álex vino a verme tras su muerte"

Este miércoles, 2 de marzo, se cumplía un año del fallecimiento de Álex Casademunt. Sálvame quiso recordar al extriunfito y para ello contó en plató con Marta López, gran amiga del cantante, y la madre de este, Rosa.

Su progenitora, visiblemente afectada, aseguró en el programa que está aprendiendo a vivir sin Álex. "Lo vas asimilando y comprendiendo. Aceptas que hay que vivir sin él aunque es muy duro", se sinceró.

"Hay momentos que parece que lo veo, hablo con él todos los días y le digo cosas", aseguró la madre del malogrado artista catalán.

Además, analizó cómo ha cambiado la muerte de Álex a la familia. "Todo ha cambiado, te quedas como huérfano".

Marta López, presente en plató, también quiso recordar al cantante. La colaboradora aseguró "no creer" aún que falte y sorprendió con un testimonio. "¿Tú te acuerdas lo que nos pasó, Rosa, al poco de fallecer Álex?", le preguntó a la madre del cantante. "Me cuesta mucho decirlo. A mí no me ha pasado en la vida y no creo en estas cosas, pero yo estoy segura de que un día vino Álex a verme. Hizo que su madre me llamara, hizo que un amigo íntimo de Álex, que no se pudo despedir de él, se pudiera despedir de él a través de la madre. Y yo estoy convencida de que todo eso lo hizo Álex sin estar aquí", dijo la tertuliana ante el asombro de todos.

Rosa, por su parte, confirmó las palabras de López. "Él está, ya te digo yo que está. Yo lo noto que está", señaló.