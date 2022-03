El PSPV fa una crida a la unitat del feminisme aquest 8M "més enllà de qualsevol debat"

Així ho han manifestat la sotssecretària general d'Igualtat, Ana Domínguez, i la secretària general a València i vicealcaldesa, Sandra Gómez, instant les dones a avançar: "Juntes pels nostres drets", informa el partit.

Les dos han presentat les accions del socialisme valencià per al Dia de la Dona, amb una campanya en xarxes socials i una agenda d'actes centrats en la igualtat durant tot el mes de març en diversos punts de la Comunitat Valenciana.

"Enfront de tots aquells que s'han aprofitat quan les feministes hem estat separades, la sororitat és una de les proclames fonamentals", ha reivindicat Domínguez, per a asseverar: "Feministes hi ha hagut sempre, però el moviment ha pres força quan ens hem cansat d'estar separades i ens hem unit". Ha posat com a exemple la reforma laboral, que "sobretot beneficiarà a les dones" o la proposició socialista per a reformar el Codi Penal i penalitzar als qui assetgen a dones en les clíniques d'interrupció voluntària de l'embaràs.

"S'ha aconseguit molt, però hi ha un bastió fonamental que ens queda per tombar per a aconseguir la igualtat real i és el dels drets sexuals i reproductius", ha afegit, i ha reafirmat "el compromís socialista amb l'aprovació d'una llei per a l'abolició de la prostitució: "Si no hi haguera puters, no hi hauria dones prostituïdes; és una qüestió de violència masclista, d'explotació sexual i d'esclavitud".

En la mateixa línia, la vicealcaldesa ha defès que el moviment feminista està format "per dones diverses, amb diferents punts de vista en debats concrets", però a les quals els uneix el mateix objectiu: aconseguir la igualtat real i efectiva. "Quan hem estat totes juntes hem aconseguit grans avanços", ha recordat, com el sufragi universal, el divorci, l'avortament o el fre a la gestació subrogada.

"Hui posem el focus en l'abolició de la prostitució de forma valenta", ha afegit al fil de l'estratègia abolicionista presentada aquest dimecres per la Generalitat per a "una Comunitat Valenciana de prostitució zero".