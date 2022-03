Exposicions, teatre i presentació a Nova York: l'agenda de la Generalitat per al centenari de Fuster

La Comissió commemorativa de l''Any Joan Fuster' s'ha constituït aquest dimecres amb la presència del president, Ximo Puig, i el conseller de Cultura, Vicent Marzà. Entre la programació multidisciplinària d'actes destaquen un mínim de cinc exposicions per tota la Comunitat Valenciana que revisaran la seua vida i la seua obra, així com la seua influència en les arts visuals.

També hi haurà reedicions de les seues publicacions, com la seua obra en castellà, i traduccions de la seua obra a l'anglés; conferències i congressos; un simposi internacional organitzat per la Càtedra Joan Fuster que ha ja ha donat començament; així com diversos espectacles de música i arts escèniques, com una obra teatral sobre l'autor; una obra audiovisual en col·laboració amb À Punt; i altres actes institucionals que s'aniran detallant pròximament.

En la commemoració estaran representats tant la Generalitat, com el Ministeri de Cultura, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institucions i universitats valencianes, l'Ajuntament de Sueca, i els hereus de l'escriptor. El conseller Marzà també ha indicat que hi haurà col·laboracions amb els governs de Balears i Catalunya, que ahir va presentar la seua programació pel centenari de l'autor.

En el transcurs de l'acte, el president ha justificat la necessitat de recordar a aquest assagista universal "que va reivindicar sempre el dubte i es va posicionar contra els fanatismes" i ha valorat l'unanimitat entorn del reconeixement de la seua figura.

"TREBALL, MEMÒRIA I DIGNITAT DE FUSTER"

Durant la seua intervenció, Ximo Puig ha agraït la implicació de totes les institucions que formen part de la commemoració, així com la tasca de les entitats que han mantingut viu el "treball, la memòria i la dignitat" de Joan Fuster, durant els últims anys. De fet, ha començat la seua intervenció amb una reflexions de l'escriptor en la qual rebutjava el fanatisme: "Per a circular per la vida, no fan falta més que tres o quatre conviccions".

Segons ha indicat, la comissió treballarà amb el triple objectiu de mostrar la profunditat de l'autor, popularitzar la seua figura i aproximar-la a les generacions més joves, i potenciar la seua dimensió internacional "ja que era un pensador que transcendia unes fronteres determinades". Marzà, en aquest punt, ha remarcat que l'autor "tenia relació per carta amb els principals intel·lectuals de l'època i tenia un vast coneixement dels principals corrents".

Per açò, Puig ha assegurat que es programaran centenars d'actes "des d'una mirada inclusiva i superadora de divisions", amb la finalitat d'arribar al conjunt de la població valenciana. De fet, el conseller ha assenyalat que es promocionaran les seues obres tant en castellà com en valencià, a més de la traducció a l'anglés, i que es portarà la figura de Fuster per tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, ha mostrat la seua esperança que les activitats que se celebraran perduren en el temps més enllà de l'Any Fuster, amb l'objectiu que "un dels nostres màxims intel·lectuals siga reconegut pel conjunt dels valencians i valencianes, tinguen la ideologia que tinguen, i sobretot per les generacions més joves", que segons ha explicat podran conéixer la realitat de qui va ser, que va aportar i com va ser una persona que va parlar d'"igual a igual" a la resta d'intel·lectuals del món.

COMISSIÓ COMMEMORATIVA

La comissió commemorativa constituïda aquest dimecres aprovarà el programa general dels actes commemoratius, establirà les pautes per a la realització de les accions i activitats i s'ocuparà de la coordinació amb altres organismes públics que formen part del comité d'honor o uns altres que es puguen adherir.

Aquesta comissió està integrada per les persones titulars de la Presidència de la Generalitat, que exercirà la presidència; la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que exercirà la vicepresidència primera; i el Ministeri de Cultura i Esport, que exercirà la vicepresidència segona.

També formen part de la comissió les persones titulars de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Direcció general de Promoció Institucional, de la Direcció general de Cultura i Patrimoni, de la Direcció de l'Institut Valencià de Cultura, de la coordinació de la Càtedra Joan Fuster, de la Universitat de València i les persones comissionada i comissionada adjunta per a la commemoració de l'Any Joan Fuster.

A més, s'ha creat un comité executiu sota la direcció del comissionat, Francesc Pérez, i un comité d'honor integrat pels Corts, el Ministeri de Cultura i Esport, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat de València-Estudi General, Xarxa Vives d'Universitats, l'Ajuntament de Sueca, Institució Alfons el Magnànim, Institució dels Lletres Catalans, Institut d'Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, la Biblioteca de Catalunya i els hereus de Joan Fuster.